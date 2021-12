Mancano ormai pochissimi giorni a Natale, ma c’è sempre qualcuno che si riduce all’ultimo minuto per pensare ai regali. Ogni anno diventa sempre più difficile trovare il dono perfetto per amici e parenti: ci sembra che abbiano già tutto, e non sappiamo dove girarci.

Fortunatamente basta poco per preparare la sorpresa ideale per un nostro caro, senza spendere troppo. Con la giusta quantità di inventiva potremo creare dei fantastici regali di Natale a costo zero, o spendendo al massimo pochi euro.

Regali di Natale a costo zero: le migliori idee fatte a mano

Se avete una buona manualità e creatività, preparare un regalo di Natale a costo zero non sarà assolutamente un problema per voi.

Anzi, molto spesso la vostra passione può trasformarsi nel dono perfetto per un vostro caro, perché sarà completamente personalizzato. Le opzioni sono molteplici; se siete abili nel cucito o con l’uncinetto eviterete qualsiasi spesa. Una sciarpa, dei guanti, persino un maglione: ognuna di queste scelte si rivelerà una vittoria completa perché potrete crearla come meglio preferite. L’unico costo esiguo che potreste dover sopportare è quello di lana e cotoni in caso non ne abbiate già abbastanza.

Per chi invece ha ottime doti da cuoco, la soluzione è altrettanto semplice. Potrete infatti prendere per la gola i vostri amici e parenti, tramite dolci e leccornie natalizie. Biscotti, torte e chi più ne ha più ne metta. Sicuramente conoscerete i gusti dei vostri cari, per cui in un pomeriggio potrete cucinare un perfetto regalo di Natale. Lo stesso vale per chi è abile nel disegno; ricordate il film o la serie tv preferita di un vostro amico? Perfetto, con un po’ di impegno potrete ricreare il suo personaggio o la sua scena preferita. Alla fine basterà spendere qualche euro per una cornice, così che il destinatario possa appendere la vostra opera e il gioco sarà fatto.

I consigli più semplici ma efficaci

Il “problema” può sorgere nel momento in cui non abbiamo nessuna abilità particolare. Ma non c’è nulla da temere: se non sai disegnare, cucinare o cucire ci sono comunque delle valide alternative per te. Per creare dei regali di Natale a costo zero l’ingrediente principale è sempre la fantasia. Ad esempio, se alla persona in questione piace leggere, puoi creare una lista dei 100 libri migliori di sempre. Procurati un cartoncino colorato e scrivi con la tua migliore calligrafia: chi riceverà il regalo apprezzerà sicuramente il tuo sforzo e si divertirà a segnare le letture già compiute. Lo stesso vale per chi ama guardare film e serie tv.

Per un amico patito di musica, il processo è altrettanto semplice. Basterà creare delle playlist Spotify con le sue canzoni preferite e qualche nuovo consiglio. Creane una per i momenti più importanti della sua giornata; ad esempio una per l’allenamento, una per i viaggi in macchina, ecc… Se invece sei disposto a spendere almeno un pochino, ci sono numerose idee last minute che non ti faranno spendere troppo, come dei buoni per Spotify, Netflix, una libreria oppure uno store di abbigliamento. Infine, puoi sempre regalare quegli articoli quotidiani che servono a tutti anche se già li abbiamo, come un pigiama, una felpa oppure un berretto invernale.