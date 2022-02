L’8 marzo si avvicina! Questo giorno, conosciuto da tutti come Festa della donna, è una ricorrenza molto importante che celebra non solo le donne in quanto donne ma ricorda le lotte sociali e politiche che quest’ultime hanno dovuto combattere affinché la loro voce venisse ascoltata.

Regali per la Festa della Donna

Sebbene le donne devono essere festeggiate tutti i giorni e non solo uno, l’8 marzo è comunque quell’occasione in cui si può passare una serata tra amiche e magari scambiarsi un regalino. Quest’anno per la Festa della Donna oltre ad omaggiare le tue amiche, la tua mamma o fidanzata con dei mazzolini di mimosa, simbolo per eccellenza di questa festa, sorprendile con delle idee regalo originali e diverse dal solito.

Se volete stupire le vostre donne con delle idee diverse dal solito, questo articolo fa sicuramente al caso vostro! Ecco delle idee regali per la Festa della Donna, da regalare e da regalarsi.

Esperienza

Se vuoi regalare qualcosa di originale, diversa dal solito puoi regalare un’esperienza da fare in compagnia o in solitaria:

Lancio con il paracadute;

passeggiata a cavallo;

degustazione vino;

corso di cucina;

notte in tenda;

bungee jumping;

esperienza in una rage room.

Queste esperienze le potresti trovare consultando Groupon oppure acquistando un cofanetto regalo.

Momento di relax

Se tu e le tue amiche volete staccare dalla vita frenetica di tutti i giorni e regalarvi un momento di relax non dovete far altro che prenotarvi un massaggio oppure un giorno in un centro benessere. Oppure acquistando un cofanetto regalo potrete raggiungere delle location dedicate al wellness dove ritrovare il perfetto equilibrio tra corpo e mente.

Prodotti Beauty

La Festa della Donna è il giorno che ci ricorda quanto sia fondamentale amarci e prenderci cura di noi stesse. Ecco perché nella lista dei regali da poter fare non possono mancare dei prodotti make up e skincare, non solo da regalare ma anche da regalarsi.

Passeggiata o Viaggio

Se avete il pomeriggio a disposizione sicuramente un regalo alternativo potrebbe essere una gita fuori porta in qualche posto ancora da visitare vicino la tua città oppure se avete un weekend libero potreste andare in una citta europea o italiana.

Pranzo o cena

Se ama/amate mangiare, prepara un bel pranzo oppure una cena e accompagna tutto con del buon vino. In alternativa, potete andare fuori sia a pranzo che a cena in un ristorante particolare o che sai che potrebbe piacere.

Se invece, volete delle idee per cena originali e divertenti potrete prenotare una cena in tram oppure una cena con delitto.

Cioccolatini e torta

Un’idea regalo classico dal fascino intramontabile e sicuramente una scatola di cioccolatini assortiti sono un’idea regalo ideale per esprimere la propria gratitudine o festeggiare questa ricorrenza. Altro dolce ben gradito e che non può mancare è la torta mimosa. Regala una bella e buona torta mimosa, possibilmente preparata da te oppure comprala nella sua pasticceria preferita.

Libri

Se ama leggere, regala uno dei libri più venduti del momento e scrivile una dedica rendendolo più personale; oppure potresti regalare un libro su donne che hanno combattuto per l’empowerment femminile.

Mimosa, ma da coltivare

Perché regalare la solita mimosa? Per le amanti delle piante, potreste regalare il set per coltivare la mimosa da acquistare su Amazon. Oltre alla serra a tazza, il set include semi di qualità della mimosa pudica e le istruzioni per una giusta coltivazione.