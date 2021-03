Cinque idee di regali fai da te per stupire il proprio papà nel giorno della sua festa per rendere la giornata indimenticabile e super speciale.

Regali festa del papà fai da te

La festa del papà è l’occasione perfetta per dimostrare tutto l’affetto e l’amore che si prova per il proprio babbo.

Non servono grossi regali per dire “ti voglio bene”. Un pensiero che arriva dal cuore è infatti più emozionante e sicuramente sarà maggiormente gradito.

Proprio per questo, in questa occasione è perfetto un regalo fai da te per rendere la giornata veramente speciale e custodire dei ricordi magnifici per tutta la vita.

Ecco quindi cinque idee di regali unici e sorprendenti per stupire il proprio papà e rendere il giorno della sua festa veramente unico, speciale e indimenticabile.

Album ricordi

Non c’è niente di più emozionante per un genitore del ricevere come regalo un album di fotografie, ancora meglio se realizzato a mano. Crearlo è molto semplice, basterà unire insieme dei fogli a mo’ di libro e incollare le foto più belle. Se si vuole fare un regalo ancora più emozionante non resta che aggiungere delle descrizioni sotto le foto. Lacrime assicurate!

Muffin

L’amore, si sa, passa anche e soprattutto per la cucina.

Non c’è niente di meglio quindi per dimostrare il bene al proprio papà che preparare un dolce home made. Tra torte e macarons perché non scegliere dei muffin? Sono semplicissimi da realizzare, di grande effetto e soprattutto buonissimi da gustare sia con una tisana che con un caffé. Bando alle ciance e via in cucina per realizzare dei muffin speciali.

Cena

E se i muffin sembrano troppo poco, perché non preparare direttamente una cena al proprio papà? Il menu non deve essere per forza super ricco, ma basteranno una pizza e/o una focaccia per dire “ti voglio bene”. I più coraggiosi potranno anche giocare con la forma dell’impasto e creare pizze a forma di cuore e personalizzarla il più possibile.

T-shirt decorata a mano

Soprattutto per chi ha bambini piccoli, l’idea di regalare una t-shirt decorata a mano è perfetta. Per realizzarla servono fantasia e colori appositi per tessuti che non vadano via con i lavaggi. Cosa disegnare sulla maglietta? Le possibilità sono infinite, si può passare dalle semplici impronte delle mani a immagini più elaborate che rappresentino l’amore tra padre e figli.

Lettera

Capita spesso che non si riescano a esprimere i propri sentimenti a voce. Per dire “ti voglio bene” al proprio papà un modo bellissimo è quello di scrivere con il cuore una lettera. L’inchiostro sulla carta ha sempre un grande potere di emozionare e permette di dire cose che a voce, in certi casi, rimarrebbero taciute. Per rendere il tutto ancora più speciale basterà scegliere una carta speciale, dalla grana spessa e riempirla di ricordi.