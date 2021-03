Il 19 marzo è una giornata importante per dimostrare l’affetto al proprio babbo: ecco le idee regalo perfette per la Festa del papà.

Festa del papà: idee regalo

Marzo oltre a essere il mese della rinascita grazie all’arrivo della primavera, è anche un mese colmo di festività: si passa dalla Festa delle donne il giorno 8 alla Festa del papà il 19.

Sono occasioni perfette per dimostrare il proprio affetto alle persone a cui si vuol bene. Se durante l’anno, molto spesso, si danno per scontati gli affetti più vicini, in questi giorni invece è importante celebrare l’amore e il bene.

Per farlo non c’è modo migliore che comprare o realizzare un pensiero da donare. Per rendere il tutto unico e speciale, si può accompagnare il regalo con un biglietto personalizzato.

Ma non solo, chi ama cucinare può aggiungere anche dei manicaretti home made, come torte o pasticcini.

Ecco quindi una bella lista di doni perfetti da regalare al papà in occasione della sua festa.

Album dei ricordi

Un regalo personale ed emozionante. Un album dei ricordi è il dono perfetto per dimostrare il bene al proprio papà. Si possono scegliere le fotografie che si preferiscono e aggiungere frasi e descrizioni a proprio piacere.

Per chi non ama il fai da te, molti negozi vendono album già formati, chi invece ha molta fantasia può cimentarsi nella realizzazione da zero dell’album, per renderlo ancora più unico e personale.

Moka elettrica

Il caffè per molti è un piacere estremo. Per berlo non è necessario recarsi al bar, ma grazie alla moka elettrica è possibile gustarsi un buon caffè anche a casa. Per maggior comodità si può scegliere un modello di moka programmabile, per svegliarsi la mattina con il profumo di caffè appena fatto.

Cavatappi elettrico

Se il papà ama il buon vino, un regalo originale e super apprezzato può essere un cavatappi elettrico. Si tratta di un oggetto super utile e in commercio ce ne sono moltissimi modelli, tutti dal design accattivante e super moderno. I costi variano molto e si trovano modelli adatti a ogni portafoglio. Chi vuol esagerare può accompagnare il cavatappi con una buona bottiglia di vino.

Power bank

Papà super tecnologico? Nessun problema, il regalo perfetto è il power bank, una batteria portatile che permette di ricaricare il proprio cellulare ovunque, senza bisogno di collegare il cavo alla corrente.

Profumo

Per chi ama il classico ma non scontato, il regalo perfetto è un profumo. Con un profumo si possono dire molte cose, l’olfatto è senso evocativo e attraverso di esso ritornano alla mente ricordi e sensazioni passate.

Libro

Con un libro non si sbaglia mai. Se si vuole andare sul sicuro e si conoscono i gusti letterali del proprio papà, basterà acquistare un bel libro, che verrà sicuramente apprezzato. Per rendere unico il dono, non resta che scrivere una dedica personalizzata sulle pagine iniziali. Non si sa che libro comprare? Ecco qualche idee sulle letture più interessanti di marzo.