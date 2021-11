In un post pubblicato sul suo blog, Beppe Grillo ha ribadito la necessità di introdure il reddito universale per evitare che in Italia si verifichi una situazione analoga a quella descritta dalla serie tv coreana Squid Game: “Se vinci puoi continuare a vivere“.

Grillo rilancia il reddito universale

Il garante del Movimento Cinque Stelle ha espresso l’esigenza di afforntare questo tema in tempi brevi. Il nostro paese, ha spiegato, non è immune dal fattore 1%=50%, con il patrimonio del 5% più ricco degli italiani che è superiore a tutta la ricchezza detenuta dall’80% più povero. In dettaglio ha reso noto come i tre uomini più ricchi d’Italia posseggono il totale delle ricchezze dei 6 milioni di italiani più poveri.

Di qui l’urgenza di “riscrivere un nuovo sistema economico, che non funzioni solo per i ricchi e i potenti, ma per tutti“.

Altrimenti, ha continuato, accadrà metaforicamente ciò che racconta la serie trasmessa su Netflix, con “cittadini indebitati disposti a fare qualsiasi cosa per soldi, incluso mettere a rischio la propria vita“. Una storia, ha aggiunto, su coloro che lottano attraverso le sfide della vita quotidiana e vengono lasciati indietro mentre i vincitori salgono di livello e una parabola sugli eccessi della nostra società, sulle crescenti insicurezze economiche e disuguaglianze di classe che colpiscono il globo.

Grillo rilancia il reddito universale: “Unica soluzione per avere equità e benesere”

Citando l’ultimo rapporto del Credit Suisse Global Wealth, ha ricordato che l’1% della popolazione detiene il 43% della ricchezza mondiale: “Siamo diventati una società di giocatori, con l’1% di vincitori e un 99% di vinti“. Per uscire da questo meccanismo di disuguaglianza, per lui è inevitabile dover cambiare drasticamente il sistema economico e sociale.

Il reddito di base universale, ha concluso, secondo lui è l’unica soluzione per avere equità, benessere e libertà.