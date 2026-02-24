Rapporto ‘Stavo solo scherzando’: come la violenza diventa normale tra gli adolescenti

Il rapporto 'Stavo solo scherzando' mette in luce la diffusione di abusi e controlli nelle relazioni giovanili e chiede interventi educativi strutturati

Stavo solo scherzando, il rapporto realizzato da Save the Children con il supporto di Ipsos Doxa, denuncia dinamiche di abuso nelle relazioni tra adolescenti. Il documento raccoglie testimonianze e dati che indicano come atteggiamenti violenti e pratiche di controllo digitale siano più diffusi di quanto comunemente riconosciuto. L’analisi si concentra sui comportamenti di pressione, sulla normalizzazione della violenza e sulle barriere che impediscono la segnalazione. L’articolo riassume i punti chiave del rapporto e individua piste di intervento mirate alla scuola e alla comunità, con particolare attenzione alla protezione delle vittime e alla prevenzione precoce.

Cosa dicono i dati

La ricerca, condotta su circa mille ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni, descrive un quadro preoccupante. 1 su 4 riferisce di aver subito intimidazioni o aggressioni fisiche da parte del partner, tra cui schiaffi, spinte e lancio di oggetti.

I dati segnalano inoltre forme digitali di controllo diffuse: 1 su 3 dichiara di essere stato geolocalizzato dal partner, indicazione di un controllo persistente che limita la libertà personale.

Emergono anche pressioni per l’invio di materiale intimo e casi di condivisione non consensuale di immagini.

I dati real-world evidenziano la necessità di interventi concreti nelle scuole e nella comunità. La documentazione orienta le piste di prevenzione precoce e le misure di protezione per le vittime.

Forme di violenza e pubblica percezione

La ricerca registra, oltre agli episodi di violenza fisica, forme diffuse di molestia nello spazio pubblico e online.

Si segnalano commenti sessuali non richiesti, il fenomeno del catcalling e una sensazione diffusa di insicurezza, soprattutto tra le ragazze. Il 36% degli intervistati dichiara di aver subito insulti legati a genere o orientamento. Percentuali significative riferiscono anche pressioni sessuali indesiderate.

I dati mostrano che la violenza non è confinata alla sfera privata ma si intreccia con norme sociali e culturali che ne favoriscono la normalizzazione tra i più giovani.

Da un punto di vista operativo, ciò implica interventi mirati nei contesti educativi e campagne di sensibilizzazione pubblica.

Perché si parla di normalizzazione

Dal punto di vista giornalistico, la normalizzazione indica un processo sociale che rende accettabili comportamenti nocivi. Normalizzazione qui si riferisce alla tendenza a interpretare gesti di controllo come segni di affetto o battute innocue. Questo fenomeno ostacola il riconoscimento dell’abuso e complica le strategie di prevenzione.

Il problema riguarda scuole, famiglie e luoghi di lavoro, dove modelli culturali consolidati possono giustificare atteggiamenti persecutori. Secondo la letteratura scientifica, la rappresentazione di tali comportamenti come normali aumenta il rischio di ripetizione. Gli studi sociali mostrano che la minimizzazione riduce la probabilità che la vittima chieda aiuto.

Dal punto di vista operativo, le autorità e le organizzazioni che si occupano di protezione propongono interventi educativi mirati. Tra le misure indicate figurano programmi di alfabetizzazione emotiva nelle scuole e formazione per professionisti sul riconoscimento precoce dei segnali. Le campagne pubbliche devono enfatizzare la distinzione tra consenso e controllo, mettendo al centro il rispetto della persona.

I dati real-world evidenziano l’efficacia di approcci integrati che combinano prevenzione, servizi di supporto e politiche di tutela. Per migliorare il contrasto alla normalizzazione è necessario consolidare monitoraggi periodici e valutazioni d’impatto delle azioni sul territorio.

Relazioni familiari e riproduzione dei modelli

Inoltre, il rapporto sottolinea il ruolo del contesto familiare nel mantenimento dei comportamenti nocivi. Vivere in ambienti conflittuali o segnati da violenza aumenta la probabilità che gli adolescenti riproducano schemi di controllo nelle relazioni. Esiste una connessione tra esperienze precoci e la ripetizione di dinamiche dannose, che può esitare sia nel ruolo di vittima sia in quello di autore. Dal punto di vista del paziente sociale, questo meccanismo perpetua la trasmissione intergenerazionale di comportamenti. Secondo la letteratura scientifica, interventi precoci in famiglia e programmi di prevenzione mirati possono ridurre tali rischi.

Impatto differenziato sulle ragazze

Le ragazze risultano particolarmente esposte, anche se la violenza non è esclusivamente di genere. Molte riferiscono la percezione di pericolo negli spazi pubblici, l’evitamento dei trasporti serali e l’esposizione a molestie verbali. Questi elementi dimostrano che il fenomeno travalica la coppia e limita le libertà quotidiane e la partecipazione sociale delle giovani. I dati real-world evidenziano la necessità di risposte che combinino politiche urbane, educazione e servizi di supporto. Per ridurre l’impatto differenziato servono interventi coordinati a livello territoriale e misure valutate con monitoraggi periodici.

Verso soluzioni educative e sociali

Dopo i rilievi sul contesto familiare e territoriale, Save the Children e altre organizzazioni propongono percorsi obbligatori di educazione all’affettività e di educazione alla sessualità fin dall’infanzia.

La proposta include anche programmi di educazione digitale responsabile volti a fornire strumenti concreti per riconoscere dinamiche di abuso.

I percorsi mirano a promuovere relazioni basate sul rispetto e a insegnare l’uso corretto degli strumenti tecnologici per prevenire il controllo digitale.

L’implementazione richiede coordinamento tra scuole, servizi sociali e famiglie e monitoraggi periodici per valutarne efficacia e diffusione sul territorio.

Il ruolo della scuola e delle istituzioni

La scuola e le istituzioni sono chiamate a coordinare interventi strutturati per prevenire la normalizzazione della violenza. In particolare, le scuole devono offrire spazi di confronto guidati da personale formato e inserire in modo sistematico educazione affettiva e competenze relazionali nei piani formativi. Sindacati e organizzazioni educative chiedono che questi percorsi non siano delegati ai social media ma riconosciuti come parte integrante del servizio scolastico.

Per ridurre i fattori che favoriscono comportamenti violenti servono misure integrate: programmi di prevenzione nelle scuole, campagne di sensibilizzazione, percorsi di supporto per vittime e autori e politiche che valorizzino la formazione degli operatori. La letteratura scientifica e i dati real-world evidenziano l’efficacia di interventi precoce, multi-settoriali e monitorati. Sul piano operativo, resta necessario implementare monitoraggi periodici e indicatori di esito per valutare efficacia, replicabilità e diffusione territoriale.