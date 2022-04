Hanno rispettivamente 78, 81 e 89 anni eppure per Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo il tempo sembra essersi fermato. Queste tre leggende della musica e dello spettacolo presto partiranno per un divertentissimo viaggio “on the road” grazie al programma inedito “Quelle brave ragazze” che nelle prossime settimane approderà su Sky.

La curiosità è tanta anche se sui social è già possibile vedere qualche piccola anticipazione di quello che potremmo aspettarci nella trasmissione.

Quelle brave ragazze approda su Sky: cosa ci dovremo aspettare

“Quelle brave ragazze” può essere visto per queste tre donne dello spettacolo non solo un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza. Guidate da un autista tuttofare, Sandra Milo, Orietta Berti e Mara Maionchi viaggeranno a bordo di uno speciale furgoncino alla scoperta di usi e costumi della Spagna, ma non solo.

Inutile dire che i momenti di comicità e divertimento non mancheranno e del resto con tre donne come loro non potremo attenderci nulla di meno.

Quando andrà in onda “Quelle brave ragazze”

“Quelle brave ragazze” è stato realizzato da Blu Yazmine ed è una produzione Sky Original. L’inizio è previsto il 19 maggio, giusto in tempo per scoprire il finale di un altro programma targato Sky ossia Pechino Express.