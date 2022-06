Quanto costa la scuola che frequenta Leone Ferragni?

Leone Lucia Ferragni è il primogenito dei Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez.

Lo scorso 19 marzo 2022 il piccolo Leone ha compiuto quattro anni e lo abbiamo già visto in diverse fotografie postate dai genitori in una divisa scolastica super cool: ma dove va a scuola Leone Ferragni? Pare che l’Istituto che frequenta sia esclusivo e dalle rette super extra, ma scopriamolo insieme.

L’istituto frequentato da Leone Ferragni

Le foto che ritraggono il piccolo Leone non sono passate inosservate dagli occhi attenti dei fan della coppia più discussa. Infatti, guardandoci bene, la divisa indossata dal primogenito è abbastanza particolare: intanto, l’eleganza, che colpisce immediatamente, ma poi, il logo cucito sul gilet o sulla maglietta: a quale Istituto appartiene?

Pare che la scuola frequentata da Leone Lucia Ferragni sia la St.Louis School, una scuola bilingue che a Milano dispone di tre sedi e offre un percorso scolastico completo a partire dall’istruzione primaria fino ad arrivare addirittura alla preparazione pre-universitaria.

Le sedi in questione sono: il Colonna Campus, in via Marcantonio Colonna 24 per bambini dai 3 ai 14 anni; il St.Louis Caviglia in Via Enrico Caviglia 1, per bambini dai 2 ai 14 anni e infine il campus di Archinto, per ragazzi dai 14 ai 18 anni.

Quanto costa il Campus frequentato da Leone Ferragni?

La coppia Chiara Ferragni-Fedez è senza ombra di dubbio una coppia che, in fattore di patrimonio, non ha alcun tipo di problema.

Essi hanno dimostrato in più occasioni la loro generosità nei confronti delle persone meno fortunate e nei confronti di situazioni di emergenza (vedi il Covid19), ma nonostante le dure critiche che gli sono arrivate dagli haters, loro continuano a fare del bene, quando e dove possibile.

E se lo fanno per coloro che non sono parte integrante della famiglia, è giusto che per i figli facciano anche molto di più. A dimostrazione di ciò, infatti, i Ferragnez non badano a spese per l’istruzione del primogenito Leone, ma ci immaginiamo che varrà la stessa cosa anche per la piccola Vittoria.

D’altronde si sa, i genitori vogliono sempre il meglio per i loro figli!

Ad ogni modo, pare che l’Istituto frequentato da Leone Ferragni abbia delle rette non da poco. Si dice che l’iscrizione per il primo anno abbia un costo di 2.800€, andando a calare negli anni successivi a 1.800€.

Per la scuola dell’infanzia l’annualità è di 11.370€ da pagare in due rate: il 10 settembre e il 10 gennaio. Per la scuola primaria, invece, la retta prevista è di 15.730€, mentre per la scuola secondaria è di 18.170€. Inoltre, in base alla sede frequentata, vi è anche un extra per i pasti; in questo caso, quindi, si oscilla tra i 1.350€ e i 1.475€.

Per concludere l’esclusività dell’Istituto, vi è un ulteriore dettaglio: ogni bambino deve presentarsi a scuola dotato di iPad.

Insomma, come ben capiamo si tratta di cifre altissime e per la maggior parte delle persone probabilmente inaccessibili. Tuttavia, se le loro possibilità economiche lo permettono, perché non dovrebbero farlo?