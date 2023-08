Scopriamo insieme quali saranno i colori di capelli che saranno tra le tendenze del prossimo autunno inverno 2023/2024. Ci saranno colori molto accesi, ma anche tonalità più leggere.

Quali sono i colori di capelli che andranno di moda per l’autunno inverno 2023/24? Le tendenze

Durante l’autunno inverno 2023/2024 si potranno sfoggiare tanti colori di capelli diversi, tutti da scoprire, alcuni dei quali particolarmente eccentrici. Una fase di cambiamento dopo l’estate, stagione in cui i capelli subiscono non poco stress, a causa del sole, della salsedine, del cloro e di tutti i prodotti usati per le acconciature più alla moda da sfoggiare durante le serate estive. Quando la bella stagione finirà, sarà il momento di riprendere in mano la situazione e recarsi da un parrucchiere esperto, che possa aiutarvi a donare più forza ai vostri capelli e rinvigorirli dopo un periodo di stress. Il cambio di stagione, però, tende a far venire anche voglia di un cambio di look. Le sfilate più amate, come quella di New York, o la Paris Fashion Week, hanno mostrato qualche idea e qualche spunto per questo autunno inverno 2023/2024, per sfoggiare i colori giusti e non perdere l’occasione di seguire le tendenze anche in questo ambito. È difficile fare una previsione certa, visto che ci sono tanti colori che potrebbero andare bene per la nuova stagione, ma è bello scoprire che qualche tendenza sarà sicuramente molto appariscente, anche durante la stagione più fredda.

Colori di capelli: le tendenze per l’autunno inverno 2023/2024



Il colore sicuramente più gettonato durante l’autunno inverno 2023/2024 sarà il biondo nero, un doppio colore di capelli genderless che sembra destinato a fare tendenza. Si tratta di un biondo platino con radici scure, che sembra essere una delle tendenze tra i colori di capelli bicolore per il prossimo autunno-inverno. Molti saranno sicuramente scettici, ma in realtà questo bicolore sembra destinato ad avere un grande successo. Molto difficile da mantenere, visto che ha bisogno di una manutenzione costante, ma sicuramente di grande impatto e grande effetto, per qualsiasi look. Per quanto riguarda gli altri colori, sicuramente andrà di moda il castano, con riflessi scelti a seconda della propria carnagione e dei propri gusti. Molto diffuso anche il rosso, in tutte le sue tonalità, da quelle più scure a quelle più accese, che daranno un tocco di vitalità in più durante la stagione fredda. Saranno molto amati anche i colori più eccentrici, primo tra tutti il blu, soprattutto nella sua versione più vissuta, quasi scolorita, scelta da sempre più donne. Molto di moda anche il rosa e il verde lime, che daranno un tocco di colore alle chiome, durante i mesi più freddi dell’anno, in cui generalmente ci si dimentica un po’ dei colori più accesi. Saranno molto amati anche i colori pastello, un po’ più leggeri, e tra questi sicuramente il più diffuso sarà il lilla.