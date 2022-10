Prova Prova sa sa: tutto sul nuovo comedy show

Prime Video è pronto per arricchire ulteriormente il suo catalogo nel mese di Novembre, con tantissime nuove uscite. Una delle più attese è sicuramente Prova Prova Sa Sa, un comedy show che sicuramente riuscirà ad intrattenere il pubblico. Si tratta anche di un ritorno alla conduzione per Frank Matano.

Prova Prova Sa Sa, il nuovo comedy show con Frank Matano

Ci sono tante nuove uscite in programma su Prime Video nel catalogo del mese di novembre, tra film, serie tv, documentari e show. Una delle più attese è sicuramente Prova Prova Sa Sa, il nuovo comedy show condotto da Frank Matano. Il nuovo programma comico sarà disponibile sulla piattaforma di streaming di Amazon a partire dal prossimo 2 novembre. Sarà formato da quattro episodi, della durata di trenta minuti ciascuno.

Il pubblico non sta più nella pelle, l’attesa è cresciuta giorno dopo giorno, da quando è stato annunciato. Uno dei motivi per cui il pubblico è in trepidante attesa riguarda sicuramente il cast d’eccezione, formato non solo da Frank Matano, che sarà al timone dello show, ma anche da quattro attori comici particolarmente amati, ovvero Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Aurora Leone ed Edoardo Ferrario. I quattro comici dovranno mostrare le loro abilità nell’improvvisazione, facendo divertire il pubblico, sotto la guida attenta di Frank Matano, alla conduzione del programma televisivo.

Prova Prova Sa Sa: un format innovativo

Prova Prova Sa Sa è un comedy show che sicuramente riuscirà a sorprendere il pubblico e ad intrattenerlo, tra improvvisazione, battute, risate e tanto divertimento. In ogni puntata il pubblico potrà assistere all’esibizione dei quattro comici, tutti insieme oppure in esibizioni singole o di coppia. Tutte queste esibizioni si baseranno su sketch o su challenge improvvisate, a volte su una base stabilita dal conduttore, altre volte sulla base di suggerimenti da parte del pubblico in studio. Ogni episodio prevede anche l’interruzione di una guest star, che avrà il compito di intromettersi nel gioco e improvvisare insieme agli attori. Tra queste ci saranno Valeria Angione, Corrado Nuzzo, I soldi spicci e Francesco Mandelli. Durante ogni puntata, il conduttore Frank Matano dovrà assegnare dei punti ai comici in gara, in base a quando sono riusciti a divertire il pubblico e sulla valutazione dell’esibizione, per premiare chi è riuscito a dare il massimo di se stesso sul palco.

Prova Prova Sa Sa: Frank Matano torna alla conduzione

Prova Prova Sa Sa è uno show comico con un grande potenziale di contenuti virali e social, complici le scene che i comici dovranno improvvisare. Sarà sicuramente molto apprezzato dal pubblico e le previsioni sono davvero favorevoli. Gli sketch comici saranno caratterizzati da un ritmo estremamente rapido, con giochi e prove facilmente replicabili, che sicuramente porteranno lo show sui social network. Particolarmente atteso il ritorno alla conduzione di Frank Matano, personaggio sempre più amato dal pubblico, che saprà dare un tocco in più allo show. Non ci resta che attendere il 2 novembre, giorno in cui il comedy show Prova Prova Sa Sa verrà reso disponibile su Prime Video.