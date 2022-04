Nella terza puntata di Big Show oltre ai momenti di comicità c’è stato spazio anche per il romanticismo. Enrico Papi ha introdotto questo bellissimo momento raccontando una storia di amicizia. Sul palco si è presentata Ilaria.

La giovane ha parlato del suo legame speciale con Cecilia con la quale ha condiviso la passione per la Tunisia.

Quando la ragazza ha fatto il nome dell’amica il volto di Papi si è illuminato: Cecilia ha infatti partecipato al midnight quiz con il compagno Valerio nella stessa puntata. Proprio in quel momento il conduttore si è accorto di aver commesso una piccola gaffe: “Mi sono sbagliato, lo sai?”, ha quindi esclamato.

Proposta di matrimonio al Big Show: la gaffe di Papi

Enrico Papi, in particolare ha ammesso di aver detto che Cecilia e Valerio sarebbero stati sposati, quando invece i due sono fidanzati.

Avvcinandosi alla postazione dei due, Papi ha chiesto: “In realtà non siete marito e moglie…”. La replica di lei non si è fatta attendere: “Manco per niente”. Ad un certo punto Enrico Papi ha chiesto a Cecilia di chiarire la storia dei viaggi in Tunisia.

Rivolgendosi a Valerio la ragazza ha iniziato la sua narrazione: “All’inizio della nostra storia ti raccontavo sempre dei nostri viaggi in Tunisia tra cammelli e fachiri, ma non sapevo che in realtà il mio fachiro lo avevo già conosciuto, più di otto anni fa mi hai presa in braccio e hai camminato a piedi nudi su cocci, chiodi e pietre per me”, sono state le parole piene di emozione di Cecilia.

“Casa è dove sei tu”

Ad un certo punto è arrivata la sorpresa più grande. È stata proprio Cecilia a chiedere a Valerio di sposarla: “A fare le sorprese sei proprio una pippa” ha detto scherzando. Infine le parole fatidiche: “Forse non riceverò mai la proposta che tutte le donne sognano, ma forse tutto questo è qualcosa che sognano anche gli uomini… mi vuoi sposare sì o no?” Rivolgendosi all’amica Ilaria la giovane ha poi annunciato: “Vuoi essere una delle mie testimoni?”.