Prisma: trama e cast della serie Prime Video

Prisma è una serie tv targata Prime Video, dagli sceneggiatori di Skam Italia. Un racconto che punta l’attenzione sugli adolescenti italiani, in bilico tra i dubbi sul futuro e la ricerca della propria identità.

Prisma, la nuova serie Prime Video

Prisma, la nuova serie tv firmata Prime Video, porta in scena l’adolescenza italiana e sarà pronta a conquistare i più giovani, ma anche il pubblico adulto.

La serie è uscita mercoledì 21 settembre 2022 e prevede otto episodi, ciascuno della durata di 45 minuti. Un progetto dietro cui ci sono degli sceneggiatori che di giovani italiani se ne intendono molto, come hanno dimostrato con Skam Italia. Il regista è Ludovico Bessegato, che ha diretto le prime quattro stagioni di Skam Italia e scritto anche la quinta, insieme ad Alice Urciolo. Quest’ultima è una sceneggiatrice di Prisma, nata da una loro idea con Giulio Calvani.

La serie tv è ambientata a Latina. “Una delle città italiane meno conosciute e dall’identità più sfuggente. Fondata durante il fascismo sulle terre strappate alle paludi dalla bonifica integrale e stretta tra le architetture razionaliste del centro, i laghi costieri e le dune di Sabaudia, Latina non assomiglia a nessuna altra città italiana. Una provincia piena di spazi, di verde, di natura incontaminata, che contrasta con case popolari brutaliste, villette a schiera, un grattacielo e una centrale nucleare in fase di smantellamento.

Un territorio pieno di colori, di contrasti, di bellezza e di degrado, di modernità e di nostalgia” ha commentato Bessegato. Prisma vede anche la partecipazione straordinaria di Achille Lauro, che interpreta se stesso in un cameo. L’artista ha scritto anche un brano che fa parte della colonna sonora: “Mattoni”.

Prisma: la trama della serie tv

Prisma è una serie di formazione che ruota intorno la complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e l’orientamento sessuale di un gruppo di adolescenti che vivono a Latina. I protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e Andrea, interpretati da Mattia Carrano. All’apparenza sono completamente identici, ma profondamente sono molto diversi, soprattutto nelle loro inquietudini. Il loro percorso di scoperta della propria identità sarà tortuoso, anche se con momenti pieni di gioia, e coinvolgerà il loro gruppo di amici, tutti alla ricerca del loro posto in un mondo in continua trasformazione.

Prisma: il cast della serie tv

I giovani attori e attrici che formano il cast sono quasi tutti alla prima esperienza, ad eccezione di Lorenzo Zurzolo, che interpreta Daniele, già visto in Baby, in Una Pallottola nel Cuore, in Sotto il sole di Riccione e in Sotto il sole di Amalfi.

Il cast completo è: