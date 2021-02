“Prisencolinensinainciusol” è uno dei tanti brani del cantautore e showman Adriano Celentano, famoso per la sua stravaganza. Il testo della canzone, infatti, risulta essere privo di un qualunque senso logico, essendo le parole totalmente ideate dallo stesso autore. Il brano fu pubblicato nel 1972 e, per i primi tempi, ottenne successo soprattutto negli altri paesi europei e in America.

Solo dopo qualche anno iniziò a essere apprezzato anche in Italia, che forse non era ancora pronta a un tale stravolgimento musicale. Nonostante la complessità nell’interpretare e cantare il brano, esso viene riproposto dalla cantante Madame a Sanremo 2021, durante la serata dedicata alle cover.

“Prisencolinensinainciusol” di Adriano Celentano: il testo

Prisencolinensinainciusol

In de col men seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait

Uis de seim cius nau op de seim

Ol uait men in de colobos dai

Trrr ciak is e maind beghin de col

Bebi stei ye push yo oh

Uis de seim cius nau op de seim

Ol uoit men in de colobos dai

Not s de seim laikiu de promisdin

Iu nau in trabol lovgiai ciu gen

In do camo not cius no bai for lov so

Op op giast cam lau ue cam lov ai

Oping tu stei laik cius go mo men

Iu bicos tue men cold dobrei goris

Oh sandei

Ai ai smai sesler

Eni els so co uil piso ai

In de col men seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait

Ai ai smai senflecs

Eni go for doing peso ai

Prisencolinensinainciusol ol rait

Uel ai sint no ai giv de sint

Laik de cius nobodi oh gud taim lev feis go

Uis de seim et seim cius go no ben

Let de cius end kai for not de gai giast stei

Ai ai smai senflecs

Eni go for doing peso ai

In de col mein seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait

Lu nei si not sicidor

Ah es la bebi la dai big iour

Ai aismai senflecs

Eni go for doing peso ai

In de col mein seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait

Lu nei si not sicodor

Ah es la bebi la dai big iour

Significato del brano

Questa canzone risulta priva di senso logico e significato, in quanto scritta in un inglese inesistente, totalmente inventato (considerando che l’unica espressione che vi si avvicina è “ol rait”, simile a “all right”).

Ma come nasce questo brano? Celentano ha affermato di aver subito, durante la sua carriera, delle influenze da parte della musica americana e di apprezzare molto lo slang. Fattori che lo avrebbero poi spinto alla stesura di questo bizzarro testo che, volendo trasmettere una inabilità e incapacità comunicativa, non poteva che essere sprovvisto di senso.

Tutto questo, però, porta a dedurre che, nella stravaganza e nell’assenza di significato, forse un significato in realtà c’è: la gente ha difficoltà nel comunicare e dunque, di conseguenza, non comunica.

