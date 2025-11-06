Premio Inspiring Company di Fondazione Libellula: un’alleanza contro la violenza di genere

“`html

Il tempo segna un traguardo significativo per le aziende italiane coinvolte nella lotta contro la violenza di genere. Con oltre 150 aziende che hanno aderito all’iniziativa promossa dalla Fondazione Libellula, si sta costruendo una rete sempre più forte e presente nel panorama europeo. Questo impegno ha visto anche la formazione di oltre 370 individui all’interno del Percorso Ambassador, un programma che mira a trasformare i dipendenti in veri e propri punti di riferimento contro le violenze e le discriminazioni.

Il Premio Inspiring Company: un riconoscimento per l’impegno sociale

La terza edizione del Premio Inspiring Company ha celebrato le aziende che si sono distinte per le loro iniziative concrete a favore della prevenzione e della cultura del rispetto. Questo evento è stato organizzato in prossimità della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un momento simbolico per riflettere sull’importanza di creare un ambiente lavorativo più inclusivo.

Valorizzare la diversity e l’inclusione

Le aziende premiate sono state selezionate in base alla loro capacità di affrontare i temi di diversità, equità e inclusione in modo strutturale. Il Premio si è articolato in diverse categorie, evidenziando progetti innovativi nel contrasto alla violenza di genere e nella promozione dell’empowerment economico. Le aziende premiate hanno dimostrato come sia possibile integrare valori etici all’interno della loro operatività quotidiana.

I progetti premiati: esempi concreti di innovazione sociale

Tra i progetti più significativi premiati, troviamo iniziative come quella di Tim, che ha introdotto una policy per supportare economicamente le dipendenti vittime di violenza domestica.

Questo intervento non solo offre un aiuto pratico, ma contribuisce a sensibilizzare l’intera azienda su temi cruciali come la violenza di genere.

Empowerment e formazione

Un altro esempio di iniziativa di successo è rappresentato dal Consorzio Blu, che ha attivato corsi gratuiti per formare professionisti nel settore sanitario, garantendo a persone in situazioni di fragilità una nuova opportunità lavorativa. Questo approccio trasforma una situazione di emergenza in una possibilità di crescita personale e professionale.

Il Percorso Ambassador: un cambio di paradigma culturale

Uno degli aspetti più innovativi del programma è il Percorso Ambassador, che ha visto la formazione di oltre 300 ambassador all’interno delle aziende. Queste figure non sono consulenti esterni, ma colleghi che hanno deciso di impegnarsi per creare un ambiente di ascolto e supporto all’interno delle loro organizzazioni. Il loro compito è quello di intercettare situazioni di disagio, offrendo un primo supporto e orientando le vittime verso le risorse adeguate.

Responsabilità condivisa per un cambiamento reale

Debora Moretti, presidente della Fondazione Libellula, ha sottolineato l’importanza del cambiamento culturale che deve partire dai luoghi di lavoro e dalle relazioni quotidiane. Le aziende possono diventare spazi di rispetto e cura, contribuendo a una società più giusta e inclusiva. Il premio e il percorso ambassador rappresentano due facce della stessa medaglia: riconoscere e amplificare l’impegno di chi lavora per un cambiamento reale.

In conclusione, l’alleanza di oltre 150 aziende nella lotta contro la violenza di genere è un segno di speranza per il futuro. Ogni piccolo gesto quotidiano e ogni relazione consapevole contribuiscono a costruire un ambiente di lavoro più sicuro e rispettoso per tutti.

“`