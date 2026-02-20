Première social e anticipazioni: come si è acceso il percorso verso Sanremo 2026

La première milanese dedicata ai testi ha riunito creator e addetti ai lavori: intanto Carlo Conti ha fissato la data per svelare i titoli dei brani dei 30 Big e le Nuove Proposte

Première a Milano per i testi del Festival di Sanremo

Milano. Prima dell’apertura ufficiale del Festival di Sanremo si è svolta una serata dedicata ai testi delle canzoni. L’appuntamento ha avuto luogo al Noise Cinemino e ha messo al centro il valore delle parole nella canzone italiana contemporanea.

L’iniziativa, promossa da TV Sorrisi e Canzoni, è stata concepita come una première social rivolta a creator e professionisti dell’entertainment, del lifestyle e della musica.

Poco dopo la mezzanotte oltre cinquanta creator hanno ascoltato e commentato in anteprima i testi dei brani in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in un confronto che ha sottolineato l’importanza del linguaggio nel racconto musicale.

Un format social per mettere al centro i testi

La serata milanese è stata pensata come un laboratorio pubblico in cui il testo non è stato solo oggetto d’ascolto, ma punto di partenza per dialoghi e contenuti digitali.

Gli ospiti hanno declinato le canzoni secondo linguaggi differenti: creator, giornalisti musicali e addetti ai lavori hanno interpretato i brani valorizzandone temi e ambientazioni. La formula ha confermato il ruolo delle piattaforme social come cassa di risonanza, favorendo l’amplificazione dei messaggi e la costruzione di attesa in vista delle serate all’Ariston. Dal punto di vista del pubblico, l’iniziativa ha offerto nuovi modi di fruizione e confronto sul linguaggio della canzone.

Impatto sui creator e sul pubblico

Proseguendo, dal punto di vista del pubblico l’iniziativa ha ampliato le modalità di fruizione e confronto sul linguaggio della canzone. I creator presenti hanno realizzato contenuti immediati che hanno amplificato le parole dei brani e ne hanno esteso la portata sui canali social. Ne è derivata una narrazione collettiva costruita in tempo reale, capace di anticipare l’atmosfera attorno all’evento e di creare un immaginario condiviso con gli utenti online.

L’efficacia di questo approccio sarà misurata sulla base delle interazioni e dell’attenzione durante la manifestazione.

Le tappe ufficiali: quando e come si scoprono i titoli

Proseguendo dalla fase di engagement sui social, l’organizzazione del Festival ha stabilito le date ufficiali per le anteprime dei brani. Il conduttore Carlo conti ha comunicato che i titoli delle canzoni dei 30 Big saranno annunciati durante lo speciale televisivo Sarà Sanremo.

Lo speciale andrà in onda domenica 14 dicembre alle 21:40 dal Teatro del Casinò di Sanremo su Rai 1. Si tratta del momento istituzionale in cui il pubblico apprenderà i nomi dei brani in gara all’Ariston.

La scelta del format televisivo punta a concentrare l’attenzione e favorire la circolazione delle informazioni prima dell’inizio ufficiale della manifestazione. Dal punto di vista organizzativo, la serata consente di coordinare media, addetti ai lavori e piattaforme digitali.

La comunicazione ufficiale precede le prove e gli annunci promozionali individuali degli artisti. L’efficacia di questo calendario sarà valutata in base all’attenzione mediatica e alle interazioni registrate durante le settimane successive.

Struttura della serata e partecipanti

In questa fase della promozione, tutti gli artisti in gara parteciperanno alla trasmissione. I 30 Big presenteranno i titoli delle proprie canzoni in scaletta, offrendo la prima anteprima pubblica dei brani.

La competizione per le Nuove Proposte prevede la finale tra i sei candidati di Sanremo Giovani, dai quali saranno scelti due vincitori che accederanno al Festival. Altri due posti per le Nuove Proposte saranno assegnati agli artisti selezionati tramite Area Sanremo, per un totale di quattro ingressi riservati alle nuove proposte.

I protagonisti: i 30 big e le nuove proposte

Prosegue la presentazione degli artisti in gara per la 76ª edizione del Festival. Il gruppo dei 30 big è stato reso noto da Carlo Conti il 30 novembre. La scelta conferma l’intento della direzione artistica di rappresentare generi differenti e ampie fasce di pubblico.

La lista include interpreti affermati e nomi emergenti: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurau Jay, Mara Sattei, Dargen D’Amico, Eddie Brock, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Lda & Aka 7even, Levante, Patty Pravo. Tra questi, Ermal Meta e Levante figurano tra i nomi di maggiore richiamo mediatico.

Finalisti di Sanremo Giovani

In continuità con i nomi di maggiore richiamo mediatico, la direzione artistica ha reso noti i finalisti di Sanremo Giovani.

I nomi che si contenderanno i due pass sono Antonia, La Messa, cmqmartina, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Caro Wow, Petit e Welo.

Gli ultimi tre posti sono stati definiti nella puntata del 2 dicembre. La semifinale si è svolta il 9 dicembre e la finale si è tenuta durante la trasmissione Sarà Sanremo il 14 dicembre.

Il Festival tra palcoscenico e iniziative collaterali

In continuità con le selezioni di Sanremo Giovani, il periodo festivaliero comprende oltre alle esibizioni ufficiali una serie di eventi collaterali. Dalle presentazioni nei temporary store alle vetrine gastronomiche, l’offerta culturale si amplia attorno all’Ariston. Le newsroom e gli spazi radiofonici raccontano la manifestazione in diretta, mentre maestri orafi espongono premi e creazioni.

In questo quadro la première dedicata ai testi sposta l’attenzione sulle parole. Il successo di una canzone dipende non soltanto dalla melodia o dall’immagine, ma anche dalla forza del messaggio e dalla sua capacità di entrare nel vissuto degli ascoltatori. Per gli operatori del settore la nuova attenzione al testo rappresenta un elemento significativo nell’evoluzione del Festival e nella percezione del pubblico.

Si prevedono ulteriori iniziative collaterali e approfondimenti editoriali nel corso della settimana festivaliera, con focus su analisi dei testi e incontri con autori e compositori.