Un interrogativo sulla femminilità

La sfilata autunno-inverno 2025/26 di Prada, firmata dalla visionaria Miuccia Prada e dal talentuoso Raf Simons, si apre con una domanda provocatoria: «Che cosa si intende con femminile?». Questo interrogativo non è solo un tema di discussione, ma un vero e proprio filo conduttore che attraversa l’intera collezione. La passerella diventa un palcoscenico dove ogni abito racconta una storia, una riflessione sulla bellezza e sull’identità femminile contemporanea.

Raw glamour: un nuovo linguaggio della moda

La collezione si distingue per il suo raw glamour, un concetto che gioca con l’idea di eleganza grezza e sofisticata al tempo stesso. Gli abiti, pur mantenendo una certa raffinatezza, si presentano con dettagli volutamente imperfetti: orli grezzi, silhouette abbondanti e proporzioni alterate. Questa scelta stilistica non è casuale, ma rappresenta un modo per liberare i capi dalla loro funzione tradizionale, permettendo così una reinterpretazione della femminilità. Le forme si muovono, si trasformano e si adattano, proprio come le donne di oggi, che vivono in un mondo in continua evoluzione.

Dettagli che raccontano storie

Ogni pezzo della collezione è arricchito da dettagli che catturano l’attenzione: fiocchetti delicati, borse eleganti e decorazioni talismaniche che sembrano raccontare storie di tradizione e modernità. I bayonetta glasses, con le loro asticelle metalliche decorative, diventano un simbolo di questo nuovo approccio, unendo il mondo geek al chic in un mix audace e contemporaneo. La sfilata non è solo una presentazione di moda, ma un’esperienza sensoriale che invita a riflettere su come ci vestiamo e su cosa significa essere donne oggi.

Un’atmosfera familiare e confusa

La sfilata di Prada riesce a catturare l’essenza della vita quotidiana, con tutte le sue sfide e le sue bellezze. Le sbavature calcolate degli abiti richiamano l’atmosfera frenetica delle nostre mattine, quando ci prepariamo per affrontare il mondo. In prima fila, l’incantevole Elodie incarna questa visione, indossando un abito fasciante che riflette perfettamente il concetto di femminilità contemporanea. La sua presenza illumina la passerella, dimostrando che la moda può essere un potente strumento di espressione personale.