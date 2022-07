Portafoglio da donna: i trend per l’estate 2022

Sono diversi gli accessori da donna che possono arricchire il proprio outfit. Uno di questi è sicuramente il portafoglio da donna che racchiude banconote, tessere e documenti. Un oggetto imprescindibile di cui si trovano tantissimi modelli anche in base agli ultimi trend per la stagione estiva come descriviamo nei paragrafi a seguire.

Portafoglio da donna

Non è mai facile scegliere un portafoglio da donna, anche perché presenta diverse caratteristiche e si trovano sempre tantissimi modelli. Un oggetto molto importante per la donna perché sede di molte cose. I modelli disponibili sul mercato sono vari: grande, chiuso, colorato oppure in tinta classica, con bottone o cerniera. Vi è davvero l’imbarazzo della scelta.

Ci sono anche modelli che hanno la tracolla estraibile e la tasca da smartphone in modo da trasformarli all’occorrenza in accessori glam e alla moda o in borsette da portare sempre con sé.

In questo caso non è necessario comprare una borsa grande perché con questi portafogli maxi è come avere una pochette a portata di mano per estrarlo fuori ed essere pronti per la serata.

Un modello ultra slim è l’ideale per chi ha bisogno di un portafoglio da donna che contenga soltanto il necessario, quindi l’essenziale, come soldi. Ci sono modelli con chiusura a zip che sono molto sicuri e compatti, mentre altri modelli sono a bottone con la possibilità di avere tutto a portata di mano.

I modelli a libro sono dotati di due scompartimenti: uno per i documenti e l’altro per le monete.

La praticità è un aspetto che bisogna sempre considerare quando si parla di questo accessorio. A prescindere dalle marche o dai trend estivi, bisogna che sia comodo, facile da aprire e versatile. Inoltre, molte donne lo scelgono anche in base all’outfit da abbinare. In questo caso, scegliendo un modello logato o colorato non si sbaglia mai.

Portafoglio da donna: trend estivi

Ogni estate la moda cambia e si rinnova, non solo nel look e nell’abbigliamento, ma anche negli accessori. Tra gli oggetti immancabili da avere, non manca sicuramente il portafoglio da donna che, per la stagione estiva, si arricchisce di nuovi dettagli, colori e stili in modo che sia al passo con i tempi e che possa catturare l’attenzione di moltissime influencer.

Oltre a essere funzionale, fa sicuramente parte dell’outfit ed esprime lo stile di ogni donna. Le tendenze estive propongono questo accessorio in vari modi: in tessuto, disponibile in varie tonalità, da quelle vivaci e pastello sino ad altre più neutre e basic. Un modello che si caratterizza per un doppio scomparto nel quale contenere tutti i documenti e non solo le banconote.

Chi ama i portafogli mini non può perdersi il modello classico in pelle disponibile sia nella chiusura a zip che a clip in modo da essere comodo e maneggevole al tempo stesso. Un accessorio ideale come questo si abbina molto bene alle mini bag. Negli ultimi anni, i grandi marchi hanno proposto dei portafoglio da donna che sono poco più grandi di una carta di credito con inserti accessoriati per le monete.

Chi pensa all’essenziale e allo stile minimal, sicuramente punta su modelli comodi, ma capienti al tempo stesso come il portafoglio da donna medio con la zip around. Un modello che ha caratteristiche simili sia a quello maxi che mini a tinta unita o con stampe a tema urban pop da tenere in mano o all’interno di borse trasparenti, magari da portare in spiaggia.

Portafoglio da donna: offerte di Amazon

Un accessorio che è possibile ordinare a ottimi prezzi su Amazon. Non appena si clicca la foto sono visibile le informazioni. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con i migliori trend estivi di portafoglio da donna tra le varie proposte e con una descrizione di ciascun articolo.

1)Sendefn portafoglio donna in vera pelle

Un portafoglio mini in vera pelle con 8 scomparti perfetto sia da tenere in borsa che in mano. Un accessorio che permette di avere tutto ben organizzato e in ordine. Grazie al blocco RFID protegge dai furti e dai ladri. All’interno ci sono diversi scomparti per documenti, monete, ecc. Pieghevole, molto resistente e duraturo. Disponibile in diversi colori.

2)styleBreaker portafoglio donna con diversi motivi estivi

Un portafoglio con cerniera che presenta diversi motivi a tema estivo, come ibisco, farfalla, ecc. Ha due grandi tasche, 8 tasche per contenere le carte di credito e uno scomparto per monete con la cerniera. Uno degli scomparti di questo portafoglio si può usare anche per contenere il cellulare.

3)Mandarina Duck Hera 3.0

Un portafoglio da donna in pelle con la fodera in poliestere e chiusura a cerniera. Molto funzionale e leggero con tasche e chiusura lampo. L’interno presenta varie tasche con accessori in metallo e la scritta del marchio. Disponibile nei colori rosso e nero. Un modello compatto e morbido.

