In vista delle prossime elezioni politiche, fissate per il 25 settembre 2022, Pomeriggio 5 ospiterà il confronto tra i maggori leader della politica nostrana. Barbara D’Urso potrebbe iniziare a condurre la sua ‘arena’ già da venerdì 16 settembre.

Pomeriggio 5: Barbara D’Urso ospita la politica

Domenica 25 settembre 2022 si svolgeranno le elezioni politiche straordinarie, nate dalla crisi di Governo voluta dal Movimento Cinque Stelle. Tutti i maggior talk televisivi, sia Rai che Mediaset, hanno da tempo aperto le porte ai leader che sognano di andare al potere, ma il Biscione ha deciso di fare un passo in più. Stando a quanto anticipato dalla pagina Twitter Qui Mediaset, Barbara D’Urso si prepara ad aprire le porte del suo Pomeriggio 5 ai confronti tra i politici.

Quando inizia il confronto politico a Pomeriggio 5?

Qui Mediaset ha twittato:

“In vista delle elezioni parlamentati del prossimo 25 settembre il talk di Barbara d’Urso riapre le porte alla politica e ai candidati”.

La pagina Twitter del Biscione non ha anticipato altri dettagli, ma visti i tempi possiamo immaginare che Pomeriggio apra le porte alla politica a partire da venerdì 16 settembre.

Barbara D’Urso: le dichiarazioni sulla Meloni

Tra i primi politici a presenziare nel salotto di Pomeriggio 5 – ancora non sappiamo se in studio o in collegamento – ci sarà Giorgia Meloni. Barbara D’Urso, viste le polemiche nate dopo le sue dichiarazioni sulla leader di Fratelli d’Italia, dovrà essere brava a gestire il confronto. In occasione del Festival della Tv, Carmelita ha dichiarato: