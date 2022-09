PnB Rock è stato ucciso lunedì 12 settembre all’interno di un ristorante di Los Angeles. Mentre il rapinatore è ancora in fuga, spunta un dettaglio che potrebbe fare luce sulle indagini: poco prima dell’aggressione, la fidanzata del rapper americano aveva condiviso una foto che li geolocalizzava nel locale.

PnB Rock ucciso: il dettaglio lanciato dalla fidanzata

Lunedì 12 settembre 2022, all’ora di pranzo, il rapper PnB Rock è stato ucciso all’interno del ristorante Roscoe’s Chicken & Waffles di Los Angeles. All’anagrafe Rakim Allen, l’artista si trovava nel locale in compagnia della fidanzata. Sembra che sia stata proprio quest’ultima a fornire involontariamente dettagli sulla loro posizione. La ragazza, poco prima dell’aggressione, aveva condiviso una foto del pranzo su Instagram, geolocalizzandosi nel ristorante.

Il rapinatore, secondo una prima ricostruzione, potrebbe anche aver visto lo scatto e deciso di compiere il colpo. La fidanzata di PnB Rock, come riporta Los Angeles Time, ha poi cancellato l’immagine.

PnB Rock ucciso: la dinamica dei fatti

Stando alle prime indagini, PnB Rock stava mangiando all’interno del ristorante con la fidanzata, quando un uomo si è avvicinato e gli ha chiesto di regalargli i suoi gioielli. Il rapper, ovviamente, non ha accettato ed è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco.

Kelly Muniz, ufficiale della polizia di Los Angeles, ha dichiarato: “Stiamo controllando l’audio della registrazione della telecamera di sicurezza per determinare esattamente quali parole sono state scambiate prima dell’evento e per identificare l’assassino“.

Il rapinatore è ancora in fuga

Dopo il tentativo di rapina, il delinquente è fuggito e ancora oggi non è stato acciuffato. Al momento, la polizia di Los Angeles sta facendo di tutto per identificarlo, ma non ci sono ancora indizi utili allo scopo. PnB Rock, ricoverato con urgenza in ospedale, è morto 45 minuti dopo il suo arrivo. Il rapper americano lascia due figlie piccole.