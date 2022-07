Avevano preso di mira il reverendo Lamor Miller-Whitehead, famoso per abiti firmati e gioielli i rapinatori entrati in chiesa durante la messa

Negli Usa rocambolesca rapina in chiesa durante la messa con bottino da oltre un milione di dollari in danno di un facoltoso predicatore di Brooklyn depredato in diretta che adesso promette una ricompensa di 50mila dollari a chi fornisse indicazioni utili su quel colpo.

I media spiegano che i rapinatori hanno fatto irruzione in chiesa mentre il reverendo Lamor Miller-Whitehead, famoso per abiti estrosi e gioielli ostentati, stava arringando i fedeli.

Rapina in chiesa durante la messa

Una telecamera ha ripreso l’intera scena della rapina a partire dal frame in cui il reverendo Whitehead inizia a chinarsi dietro al leggio nel vedere le armi spianate. Poi alza le mani e dice: “Va bene, va bene”.

E quello alla chiesa dei Leaders of Tomorrow sarebbe stato davvero un colpo gobbo, a contare l’entità del bottino della rapina di domenica.

“Pistola puntata in faccia al mio bambino”

Il religioso è stato rapinato assieme a sua moglie. Ha detto la vittima: “Mi sono tolto l’anello vescovile, la fede nuziale e mi sono tolto la catena vescovile, e poi avevo delle catenine d’oro sotto la veste, hanno tastato sul collo per vedere se c’era qualcos’altro, quindi significa che sapevano che ho altri gioielli“.

E in chiosa: “Uno dei rapinatori è andato da mia moglie e ha preso tutti i suoi gioielli e puntava la pistola davanti alla faccia del mio bambino di 8 mesi”.