Pirati dei Caraibi 6: la verità sull’ingaggio di Jhonny Depp

Nell’ultimo periodo abbiamo visto Johnny Depp inserito in un circolo mediatico non di poco conto: è recentissimo infatti il processo che lo ha visto protagonista (e vincitore) insieme all’ex moglie Amber Heard; evento che ha scatenato tutto il mondo in difesa del noto attore di Hollywood.

Pare che questa parentesi sia finita ma, come ormai abbiamo capito, quando devono succedere, le cose avvengono tutte insieme.

È infatti assai recente la voce secondo la quale Johnny Depp tornerebbe a vestire i panni di Capitan Jack Sparrow nel nuovo film Pirati dei Caraibi 6 per una cifra esorbitante: 300 milioni di dollari.

Andiamo a scoprire di più riguardo questa stravolgente notizia.

Pirati dei Caraibi 6: Johnny Depp sarà di nuovo Jack Sparrow?

Alle persone amanti della saga piratesca, a malincuore, no, Jhonny Depp non tornerà assolutamente a vestire i panni di Jack Sparrow, soprattutto non tornerà a farlo per 300 milioni di dollari, una cifra assurda da fare girare la testa.

La notizia sta girando in modo del tutto incontrollato e parrebbe che molte testate (anche assai autorevoli) la stiano continuando a rilanciare. Secondo PopTopic – testata giornalistica australiana – una fonte rimasta anonima all’interno del mondo Diseny avrebbe spoilerato che l’azienda si sarebbe mossa per chiedere all’attore di tornare sul grande schermo in occasione del sesto film dedicato ai pirati.

E fino a qui non ci sarebbe nulla di strano; l’elemento incredibile sarebbe infatti la cifra che Dinsey avrebbe proposto a Depp, ossia ben 300 milioni di dollari.

La notizia non è attendibile: perché?

Anzitutto, non esiste una fonte che attesti tale “voce”, motivo per il quale sospettare viene del tutto spontaneo. Inoltre, in mancanza di una fonte sicura, sarebbe l’autorevolezza della testata a garantire che quello che stiamo effettivamente leggendo equivalga al vero. Non è il caso di PopTopic, a quanto pare, che mira a titoli click bait per innescare dubbi e voci fittizie.

In secondo luogo, l’autrice dell’articolo sarebbe Dianne Anders e, indagando sulla serie di pezzi da lei scritti, si scopre subito che durante il processo Heard-Depp, la giornalista avrebbe lanciato rivelazioni (a detta sua) scandalose e altri elementi non attendibili.

In terzo luogo, ma non per minore importanza (anzi), la cifra: 300 milioni di dollari è una cifra assurda, impensabile e assolutamente fuori portata. Già solamente questo elemento dovrebbe fare scattare l’allarme di “bufala in corso”.

È impensabile quindi che siano stati offerti a Johnny Depp 300 milioni di dollari per ritornare sul set di Pirati dei Caraibi 6, soprattutto in un momento come questo per lui molto delicato, dove solamente ora sta ricominciando a prendere in mano la propria vita e a tornare a essere sereno e tranquillo anche per quanto riguarda la sua carriera professionale.

A quanto pare il personaggio che tutto il mondo ha sognato almeno una volta di incontrare nella vita, non tornerà più. Forse è giunto il momento per Depp di cambiare aria e, in un certo senso, di ricominciare: nuovi ruoli, nuove avventure e un futuro ricco di sorprese e, soprattutto, dignità.

Buona fortuna, Johnny Depp!