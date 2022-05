Chi è Pippo Santonastaso: altezza, figlio, età, film

Pippo Santonastaso è conosciuto nei panni di attore e cabarettista. La sua carriera in Italia è puntellata da successi enormi, tanto da essere molto amato dal pubblico autoctono. Ormai da diversi anni è lontano dalla scena e dal mondo dello spettacolo, ma lo vedremo in data odierna a “Oggi è un altro giorno”, sarebbe a dire il programma condotto da Serena Bortone in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14:00, in cui Pippo si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Pippo Santonastaso: tutto sull’attore

Pippo è il nome d’arte di Giuseppe Santonastaso, il quale nacque a Castel San Giovanni, un comune in provincia di Piacenza, il 25 maggio 1936. È il fratello maggiore di Mario Santonastaso, con cui formò un duetto con il “Derby d’Italia” in cui Mario suonava la chitarra. Hanno una sorella più piccola di nome Lucia, campionessa del telequiz musicale “Il Musichiere”. Sono nati e cresciuti in terre emiliane, anche se la loro famiglia pare sia di origini napoletane.

Marcello Marchesi scoprì artisticamente Pippo Santonastaso molto tempo fa. Allora, egli duettava con il fratello Mario, chitarrista e spalla del fratello protagonista. Entrambi hanno dimostrato doti inusitate e grande talento, soprattutto nel genere comico demenziale. Pippo era solito utilizzare proprio la musica come spunto per i loro sketch comici, tanto da rivendicare addirittura la paternità di un genere, ovvero quello comico-musicale. Insieme hanno calcato i palcoscenici dei teatri in un primo momento e, successivamente, sono approdati anche in televisione negli anni Settanta.

Tra gli spettacoli e i format in cui si sono esibiti, ricordiamo “Ti piace la mia faccia?” con cui esordirono, “Per un gradino in più”, “Domenica in” e “Gran Canal”. Pippo si è dedicato anche al cinema per una decina di anni, con interpretazioni celebri in film come “La moglie in vacanza… l’amante in città”, “Sesso e volentieri” e “Pappa e Ciccia”. Ha recitato quindi al fianco di artisti del calibro di Lino Banfi, Paolo Villaggio e Adriano Celentano. In una recente intervista rilasciata a Il Giornale Off, pippo ha detto: “Nella bella commedia italiana degli anni ’80 a volte c’erano delle cose anche molto brutte, le facevo lo stesso cercando di aggiustarle. Mi sono permesso spesso di dare anche qualche consiglio per migliorare le trame e in molti casi mi hanno seguito”.

I due fratelli sono anche giunti in televisione in fiction di successo come “Un medico in famiglia”, “Distretto di polizia”, “Casa Vianello” e “Don Matteo 9”. Negli ultimi tempi, Pippo Santonastaso ha continuato ad apparire in piccoli contesti televisivi, ma la sua passione più autentica è sempre stata il teatro, in particolare l’operetta.

La vita privata di Pippo Santonastaso: il figlio Andrea

Pippo ha un figlio, Andrea, che ha seguito le sue orme, divenendo attore e comico. Andrea è nato a Bologna e ha studiato presso il Laboratorio teatrale del Cimes, poi nel 1989 ha debuttato a teatro. Nel 1995 esordì come interprete di spot pubblicitari, sit comedy e video clip, fino ad arrivare al cinema nel 1999 con “Dichiarazioni d’amore” di Pupi Avati.