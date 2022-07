Pippa Middleton è ufficialmente diventata mamma per la terza volta, ma solo dopo qualche settimana ha deciso di lasciar trapelare qualche informazione sulla sua bambina. Ha deciso di chiamarla Rose, un nome che ha un significato molto speciale.

Pippa Middleton è diventata mamma per la terza volta: come si chiama la figlia

Qualche settimana fa Pippa Middleton è ufficialmente diventata mamma per la terza volta. La donna sta vivendo un momento di grande felicità, pieno di emozioni e di cambiamenti. Pippa ha deciso, infatti, di iniziare una nuova vita in campagna. La sorella di Kate ha dato alla luce la terza figlia, nata dal matrimonio con James Matthews. Fino a questo momento ha deciso di mantenere un grande riserbo sui dettagli della nascita della figlia, proprio come ha fatto fin dall’inizio della sua gravidanza.

Nelle ultime ore, però, sono emersi alcuni dettagli che riguardano la piccola. Dopo più di 10 giorni dalla sua nascita, Pippa Middleton ha deciso di rivelare il nome che hanno scelto per la terza figlia e il motivo per cui hanno deciso di chiamarla così.

Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, la terza figlia di Pippa Middleton è stata chiamata Rose. La piccola, insieme ai fratelli Arthur e Grace, ha reso i suoi genitori molto felici, completando un quadretto familiare davvero meraviglioso.

La sorella di Kate ha voluto vivere la sua gravidanza in forma privata, tanto da non annunciare mai ufficialmente di essere in dolce attesa. Tutti hanno scoperto della sua terza gravidanza quando si è presentata al Giubileo di Platino della Regina, mostrando uno splendido pancione a gravidanza già avanzata. Ora Pippa si sta occupando insieme al marito del trasloco, visto che hanno deciso di trasferirsi in campagna e iniziare una nuova vita in mezzo al verde. Hanno acquistato una casa nelle campagne del Berkshire poco prima della nascita di Rose, in modo da riuscire ad allontanarsi ancora di più dai riflettori.

Il significato del nome Rose, scelto da Pippa Middleton per la figlia

Ma perché Pippa Middleton ha scelto di chiamare la sua terza figlia Rose? Si tratta sicuramente di un nome bellissimo ed incredibilmente dolce. Non essendo direttamente legata alla Royal Family, la donna non è stata costretta a rispettare regole ben precise per quanto riguarda i nomi, ma ha potuto lasciarsi ispirare dai suoi gusti personali. Rose è un nome femminile francese che fa riferimento al fiore, prima di tutto, ma viene solitamente accostato alla presenza di una persona delicata, elegante, solare, leale, comprensiva e che sa sempre divertirsi. Il suo significato letterale è “delicata come una rosa” e l’onomastico è il 23 agosto. Una scelta precisa e molto speciale per la sua terza figlia. Ora tutti aspettano di vedere la piccola e di vedere qualche immagine della famiglia al completo, anche se la sorella di Kate ha sempre voluto mantenere la sua privacy e non esporre troppo la sua vita privata, tenendosi lontana il più possibile dai riflettori sempre puntati sulla sorella.