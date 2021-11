Piero Pelù ha preso le difese di sua moglie, la direttrice d’orchestra Gianna Fratta, che nei giorni scorsi era stata criticata dalla deputata leghista siciliana Marianna Caronia per un post via social.

Piero Pelù difende la moglie

Un post di Gianna Fratta via social è stato etichettato come “fuori luogo e di cattivo gusto dalla deputata leghista Marianna Caronia.

Per presentare l’evento streaming dove ha diretto la famosa pianista Martha Argerich, Gianna Fratta aveva scritto: “Appuntamento amoroso. No perditempo. Solo veri interessati ad esperienze di gruppo eccitanti, appassionate e piene di musica. tutto in diretta streaming”.

La replica di Piero Pelù via social

Dopo che la deputata leghista ha criticato il suo post, Piero Pelù si è espresso pubblicamente affermando: “In seguito alla polemica di bassa lega scatenata da una deputata siciliana eccomi qua davanti al Teatro Politeama di Palermo, dopo un por… no halloween con la mia por….

no moglie-direttrice d’orchestra Gianna Fratta che ha prima accompagnato la più grande por… no pianista del mondo mai esistita, Martha Argerich, il superpor… no pianista Rivera e poi ha diretto la versione più por… no-rock de “L’uccello di fuoco” del noto e superdotato por… no compositore Igor Stravinskij (…) Nella politica odierna di bassa lega c’è chi vede porn…. grafia dappertutto ma non si accorge dell’oscena sfilata a Novara dei negazionisti di covid, mask, vax, green pass, caz… e maz… che si paragonano alle vittime dell’olocausto.

Lo dico da anni: non sarà la fame ad ucciderci ma l’ignoranza, quella pilotata dalla stanza dei bottoni”.

Piero Pelù e Gianna Fratta: il matrimonio

Il 14 settembre 2019 Piero Pelù è convolato a nozze con la direttrice d’orchestra Gianna Fratta. Dalle sue precedenti relazioni il cantante ha avuto tre figlie: Greta (che l’ha reso nonno del suo primo nipote), Linda e Zoe. Da sempre il cantante è estremamente legato alle sue figlie.