Piero Armenti sta per uscire con il nuovo libro. Si initola Se ami New York ed è il secondo romanzo dell’imprenditore nonché fondatore de Il mio viaggio a New York, agenzia italiana numero uno nella Grande Mela. Quando esce la sua nuova opera?

Piero Armenti: esce il nuovo libro

Si intitola Se ami New York ed è il secondo romanzo di Piero Armenti. Imprenditore, scrittore, giornalista e urban explorer, l’annuncio arriva da lui stesso. Il libro sarà disponibile a partire dal prossimo 28 settembre ed è sempre edito da Mondadori. Al momento, è già possibile preordinare la prima edizione, quella che Armenti considera “di grande valore per i collezionisti“. Piero ha scritto il nuovo romanzo durante lo scorso inverno, lo stesso che ha visto il mondo intero combattere contro la pandemia da Covid-19.

Nonostante il brutto periodo, però, ha deciso di concentrarsi sul lavoro e ha dato alle stampe un’opera che i suoi accaniti lettori apprezzeranno moltissimo.

Piero Armenti, esce il nuovo libro: l’annuncio

Attraverso i suoi canali social, Armenti ha annunciato l’uscita del nuovo libro. A didascalia di un’immagine che ritrae la copertina, con i classici simboli di New York, ha scritto:

“Amici cari, un annuncio importante. Il 28 settembre esce il mio secondo romanzo, sempre edito Mondadori. Potete già preordinarlo su Amazon (…) per assicurarvi la prima edizione, che è anche quella di valore per i collezionisti. L’ho scritto durante questo inverno durissimo che ci è toccato di vivere, emerge la forza di New York capace di sconvolgere vite, di gettarti alle corde, di farti riemergere”.

L’imprenditore ha dato alla luce il secondo libro in un periodo delicato, che ha visto la vita dell’intera popolazione mondiale cambiare. Eppure, è riuscito a dare alle stampe un’opera delicata e speranzosa. “Piero Armenti, in questo romanzo profondo ed emotivo, racconta un lato diverso e inedito di New York: le ombre che la costellano sotto le luci scintillanti dei grattacieli, dei silenzi assordanti in mezzo alla folla rumorosa, degli amori impossibili che uniscono le tante solitudini che la popolano“, ha scritto Mondadori per presentare l’opera.

Piero Armenti, nuovo libro: la trama

Mondadori, casa editrice che ha pubblicato Se ami New York, lo presenta così:

“La sirena dell’ambulanza, un taxi, uno strillo dal nulla, e poi pompieri, camion della spazzatura, clacson, una manifestazione. Una meravigliosa democrazia americana che si realizza di notte, quando inizia una danza infinita di incontri casuali, che sono l’essenza di questa città magica. Ma poi arriva la mattina, ti alzi e pensi: ‘In che razza di posto sono finito?’. Solo un incontro inaspettato, un sentimento che mette tutto in discussione, insomma una ragazza speciale, può aiutarlo a darsi una risposta, a guardarsi dentro: scegliere l’amore, una famiglia o continuare a vivere in quello sfavillante luna-park di vetro, strade, neon, ristoranti e club che è New York?”.

L’appuntamento con Se ami New York, quindi, è fissato per martedì 28 settembre, quando sarà disponibile in tutte le librerie, sia fisiche che online.