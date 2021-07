Importante novità nella campagna vaccinale anti Covid. In concomitanza con il primo week end del mese di luglio – quindi nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio – quasi tutte le Asl della Liguria organizzeranno un open day in cui verranno somministrate dosi del vaccino Pfizer a tutti i cittadini che non sono ancora stati vaccinati.

Una piccola eccezione la farà l’Asl 2 Savonese, in cui l’evento è già iniziato nella giornata di martedì 29 giugno.

Pfizer, la notizia è ufficiale: cambia tutto nel week-end

Ad annunciare l’iniziativa è stato il presidente della Regione Giovanni Toti, che ha dichiarato: “Abbiamo previsto un accesso diretto. Non servirà pertanto prenotazione e il richiamo sarà a 21 giorni. Per la prima volta ci si potrà vaccinare presentandosi senza appuntamento nei principali hub della regione e si verrà vaccinato con un vaccino di tipo freeze, prevalentemente Pfizer (o Moderna ndr.) e con richiamo a 21 giorni e non 42 giorni dopo.

Questo per dare la possibilità a chi d’agosto vorrà andare via di chiudere ciclo vaccinale“.

Toti ha poi aggiunto: “Dal risultato decideremo se prorogare anche ad altri fine settimana per spronare tutti i cittadini a vaccinarsi. Perché finche non avremmo raggiunto l’80% di cittadini vaccinati sarà tutto più complicato“.

La decisione di organizzzare gli open day Pfizer è stata infatti presa proprio a causa dell’ingente calo di dosi del vaccino somministrate nell’ultima settimana.

Le Asl in cui i cittadini liguri potranno vaccinarsi contro il Covid saranno: