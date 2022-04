“Ci compensiamo, lei parla e parla e io non tanto, è la mia parte mancante”, così l’insegnante di danza Veronica Peparini che, insieme all’altra coach Anna Pettinelli, è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 9 aprile.

Le due insegnanti, nel corso della lunga chiacchierata, hanno parlato di diversi aspetti legati alla loro vita: dall’esperienza come insegnanti alla scuola di Amici, alle crisi in amore. Non sono mancate inoltre le “frecciatine” ad Alessandra Celentano.

Anna Pettinelli e Veronica Peparini a Verissimo: le crisi in amore

Proprio per ciò che riguarda la situazione sentimentale, le due insegnanti hanno risposto in maniera “allineata”. Entrambe hanno fatto rivelato di affrontare delle crisi in amore.

Quando la conduttrice ha chiesto come andasse su questo fronte, la speaker radiofonica ha esordito spiegando che si trattava di una situazione complicata: “Questa è una storia molto lunga, devi invitarmi un’altra volta per questo […] No, non va per niente bene”.

Veronica Peparini, dal canto suo, ha parlato della sua storia con Andreas Muller: “In realtà il momento complicato lo sta vivendo Andreas. Più che difficile è un momento umano, ha un momento basso.

Ha preferito parlarne lui in prima persona”.

La frecciatina al duo Zerbi/Celentano: “Fortuna c’è la Cuccarini di mezzo”

Le due insegnanti hanno poi rivelato di lavorare molto bene insieme pur non risparmiando frecciatine ai due insegnanti della squadra avversaria Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: “Noi ci amiamo perdutamente […] magari fosse così il rapporto anche con gli altri professori”. Riguardo proprio all’insegnante avversario Pettinelli ha spiegato di essere “come cane e gatto”: “Fortuna c’è la Cuccarini di mezzo”.

Veronica Peparini ha dedicato infine spazio alle criticità legate all’insegnamento della danza ed è da lì che è partito il “pungolamento” ad Alessandra Celentano: “Fuori la danza attuale porta lavoro a quei ragazzi che si presentano qua e che non sono solo ragazzi del balletto classico, ma sono ragazzi che lavoreranno in tv, nei concerti e andranno in giro per il mondo”.