Le imprese guidate da donne in Italia superano 1,3 milioni. Tra numeri, storie nate sui social e formazione pratica sul personal branding, cosa serve per trasformare la propria immagine in un progetto imprenditoriale.

Il personal brand è l’abito che una professionista sceglie di indossare in pubblico: il tono con cui parla, i valori che mette in vetrina, la community che riesce a raccogliere intorno a sé. Quando quell’abito è ben cucito, può diventare la base di un’impresa vera.

Succede già, e i dati lo mostrano. Le storie di chi è partita da un profilo social per arrivare a un marchio proprio mostrano il percorso, mentre la formazione dedicata aiuta a presentarsi e a vendere con più sicurezza.

1,3 milioni di imprese al femminile, un quadro ancora in salita

In Italia le imprese guidate da donne sono oltre 1,3 milioni, il 22,2% del totale, secondo l’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne. Le società di capitali a guida femminile crescono del 2,6% (Unioncamere, 2026). Sono realtà giovani: il 42% ha meno di cinque anni di vita e le under 35 alla guida sono il 10,6%, contro il 7,9% degli uomini (Unioncamere, 2025).

Il contesto generale resta difficile. L’occupazione femminile ha toccato il livello più alto mai registrato, ma il divario con quella maschile supera ancora i 16 punti percentuali e le donne sono il 71,3% dei lavoratori a bassa retribuzione (Istat, 2026). Per chi sceglie l’impresa, secondo gli organizzatori di WeLead, gli strumenti finanziari da soli non bastano: servono modelli a cui ispirarsi, competenze concrete e reti di connessione.

WeLead a Milano: storie e sessioni pratiche

Da questa premessa è nato WeLead: protagoniste d’impresa, l’evento gratuito di Job Digital Lab, programma di formazione digitale della Fondazione Mondo Digitale realizzato con ING Italia. Si è tenuto a Milano lunedì 6 luglio, dalle 14 alle 18, a Palazzo Giureconsulti, con la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Tra le protagoniste c’erano Alice e Giada Cancellario, sorelle e fondatrici di Heloola, il più grande book club digitale in abbonamento d’Italia. Nata nel 2019 da una pagina Instagram, oggi conta una community di oltre 300.000 persone e nel 2025 ha lanciato un proprio marchio editoriale. Il loro talk si intitolava “Il coraggio di partire”.

Francesca Serafin, founder di Serà Fine Silk, ha raccontato nel talk “Il digitale come alleato” il passaggio da avvocata internazionale a imprenditrice e il ruolo del digitale nella crescita di un brand che unisce tradizione artigianale, innovazione e Made in Italy. Sul palco anche Nadine Methner, Head of Business Banking di ING Italia, con una testimonianza sulla leadership nella finanza. A moderare e a chiudere la giornata con “Testare, sbagliare, ricominciare” è stata Ines Makula, co-fondatrice del podcast Made IT. Storie italiane di successo, co-founder di Clemi’s Market e angel investor.

Comunicare per vendere

La parte formativa ha incluso la sessione Comunicare per vendere, dedicata a personal branding e capacità di presentarsi in pubblico, guidata da Giuliana Ubertini, fondatrice di HappySpeaking, con oltre quindici anni di esperienza nella formazione aziendale. Andrea Boscaro, fondatore di The Vortex, ha invece condotto una sessione sull’intelligenza artificiale generativa per avviare e sviluppare un’impresa.

Quando il brand passa di mano: il caso Orsini & Damiani

L’identità visiva è parte del lavoro. L’azienda ortofrutticola marchigiana Orsini & Damiani, dopo un ricambio generazionale tutto al femminile, ha rinnovato la propria immagine. Le sorelle Laura e Alessandra volevano comunicare una nuova impronta all’innovazione senza dimenticare le radici familiari. Ne sono nati un nuovo logo, che fonde un sole e una mano, e il payoff “Dal 1968, coltiviamo valori.”. Il progetto ha incluso il packaging della linea Mangiatutto, il logo Gaia per i prodotti biologici e un’immagine coordinata, con un’illustrazione del paesaggio circostante.

Job Digital Lab: numeri e prossime edizioni

WeLead fa parte del tour territoriale della sesta edizione di Job Digital Lab, avviato nel 2020, che ha formato oltre 38.000 persone in più di 200 sessioni. Il 90% dei partecipanti dichiara di aver migliorato le competenze digitali, la stessa quota dice di sentirsi più sicura nel mercato del lavoro. L’edizione 2026, dedicata al tema “Digitale consapevole, consapevoli nel digitale”, punta a formare 7.000 persone e a raggiungerne 200.000, con l’empowerment femminile tra i tre filoni tematici.