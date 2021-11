Performer Italian Cup, il nuovo talent di Rai2

Gaia Parma è una giovanissima modella che ha prestato il suo volto per la collezione di gioielli firmata da Chiara Ferragni.

A un anno dalla scomparsa del celebre attore Gigi Proietti la Rai ha cambiato la programmazione in suo onore.

Piero Pelù è sceso in campo in difesa di sua moglie Gianna Fratta, criticata dalla deputata leghista Marianna Caronia per un post sui social.