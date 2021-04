Vi siete mai chiesti come mai abbiamo sempre fame? Non è come si pensa di solito solo un indicatore di stress, ansia o noia, bensì esiste una relazione tra gli zuccheri nel sangue e l’indice di appetito. Vediamo qui di seguito il motivo, secondo la scienza, del perché le persone sono sempre affamate.

Perché le persone sono sempre affamate

Il motivo per cui abbiamo sempre fame può dipendere da diversi fattori, come ansia, stress o noia. Oppure molte volte può derivare dal fatto che ci nutriamo nel modo sbagliato. Ma al di là di questi fattori, il senso di fame perenne potrebbe trovare riscontro in altri motivi più prettamente fisici. La scienza ci spiega il perché.

Secondo uno studio condotto da diverse università insieme, esiste una relazione tra lo zucchero presente nel sangue e il senso di appetito, ma molto più complesso di quello che si era pensato fino a quel momento.

Lo studio

Le università partner hanno condotto un esperimento su circa 1070 volontari di origine inglese e americana, andando ad esaminare le risposte di zucchero nel sangue e altri indicatori utili allo studio.

L’esperimento prevedeva il monitoraggio costante dei partecipanti tramite un’app dove venivano controllati periodicamente livello di glicemia e livelli di fame.

Tutti hanno sempre scelto una colazione standard, mentre per i pasti rimanenti avevano libertà di scelta su come e cosa consumare. I risultati hanno rivelato inoltre un lasso di tempo di circa tre ore dopo la colazione senza cibo.

E da queste premesse, i ricercatori hanno scoperto che i cali di zucchero nel sangue erano collegati ai livelli di appetito e all’assunzione di calorie. Ciò significa che chi aveva forti cali di zucchero nel sangue aveva un aumento del senso di fame del 9% e un consumo maggiore di calorie nell’arco della giornata rispetto a chi non aveva questi tuffi.

Detto in altre parole, la ricerca ha dimostrato come sia più consono mangiare quando percepiamo il senso di appetito perché tenderemo a bruciare più calorie in seguito. Piuttosto che saltare i pasti o non ascoltare il nostro corpo per paura di ingrassare in quanto otterremo proprio l’esatto opposto, ovvero acquistare più peso e non smaltire le calorie ingerite.