Perché conviene usare le t-shirt personalizzate per promuovere un’azienda

Nel contesto di una campagna di marketing in grado di garantire risultati soddisfacenti, vale la pena di prendere in esame l’idea di utilizzare delle magliette promozionali. Ne abbiamo parlato con il team di Stampasi.

Perché conviene puntare sulle t-shirt promozionali?

Le strategie di pubblicità che prevedono il ricorso agli spot in tv o in radio, così come la pubblicazione di inserzioni su quotidiani e riviste, in molte circostanze vengono evitate perché richiedono un investimento eccessivo sul piano economico; il che può accadere anche nel caso dei cartelloni pubblicitari. Non tutte le imprese hanno a disposizione risorse sufficienti da questo punto di vista, ma anche con un budget ridotto è importante badare al marketing. Ebbene, le magliette personalizzate rappresentano un valido aiuto in tal senso: un’opportunità che è importante saper cogliere al volo e sfruttare nella maniera più intelligente possibile.

Come sfruttare le t-shirt personalizzate?

Le magliette personalizzate offrono la possibilità di incrementare la visibilità, e dunque anche la fama, di un marchio: e ciò è vero a prescindere dalla nicchia di cui si fa parte. Come intraprendere una campagna di successo per il proprio business, allora? Si potrebbe cominciare regalando delle t-shirt promozionali ai propri dipendenti, invitandoli a indossarle il più possibile, non solo in contesti professionali ma anche nella vita di tutti i giorni. Dopodiché si potrebbe allargare il proprio raggio di azione concedendo le t-shirt in omaggio ai partecipanti di fiere ed eventi del settore.

Fidelizzare i consumatori è un obiettivo raggiungibile?

Certo che sì. Uno degli obiettivi che si possono raggiungere per mezzo delle magliette personalizzate è quello di incrementare la fiducia dei consumatori, il che equivale – tra l’altro – a fidelizzarli. Chiunque adora ricevere degli omaggi, e la distribuzione di gadget gratuiti è un’attività che si inserisce proprio in tale contesto. Se poi questi gadget non sono fini a sé stessi ma vantano anche una funzione pratica, al punto da poter essere utilizzati nella vita di tutti i giorni, tanto meglio. Ebbene, le t-shirt personalizzate vantano tutte queste caratteristiche, e proprio per tale ragione contribuiscono ad accrescere la fedeltà delle persone nei confronti di questo o quel marchio.

Che cosa scatta in chi riceve le magliette?

Nel momento in cui si decide di distribuire delle magliette promozionali in omaggio, si dà il la a un meccanismo in virtù del quale il marchio dell’azienda sarà associato a un sentiment positivo: gli omaggi sono sempre sinonimo di gratificazione e di piacere. Ogni volta che la t-shirt con il logo aziendale sarà indossata, il brand potrà essere visibile e dunque sarà visto più facilmente. In pratica, si instaura tra l’azienda e i consumatori un rapporto che soddisfa tutte le parti in causa.

Quali servizi offre Stampasi?

Per essere certi di usufruire di gadget di qualità si può fare affidamento sulle proposte di Stampasi, che mette a disposizione un catalogo virtuale decisamente ricco ed eterogeneo, costituito da più di 6mila articoli. La clientela, dunque, può contare su una ampia possibilità di scelta, tale da assecondare qualsiasi tipo di necessità e di richiesta. Un team di lavoro professionale e disponibile è alla base del successo di Stampasi, che si rivolge sia ai privati che alle imprese che desiderano cogliere le opportunità innovative offerte dal commercio elettronico in relazione alla personalizzazione di capi di abbigliamento e ogni altro genere di gadget promozionale.

Come ottenere i risultati migliori in questo ambito?

Uno degli aspetti più interessanti delle t-shirt personalizzate consiste nella notevole libertà di azione che esse possono garantire, anche dal punto di vista della grafica. Insomma, è possibile individuare e adottare le soluzioni creative che si ritengono più opportune, avendo a disposizione diversi punti su cui effettuare la stampa: non solo sulla parte frontale, ma anche sul retro, sulle maniche, e così via. In più, la spesa richiesta per l’acquisto e la distribuzione delle magliette è limitata: la componente economica non può certo essere trascurata nella valutazione della convenienza di un investimento di questo tipo.

Risultati garantiti, insomma.

Esatto. Proprio per questo motivo le t-shirt sono soluzioni perfette per coloro che hanno a disposizione un budget piccolo e, di conseguenza, devono cercare di farlo rendere il più possibile: un’idea di marketing che coniuga accessibilità e convenienza, anche perché i risultati si concretizzano non solo sul breve periodo, ma anche sul lungo termine. Una delle tecniche di stampa più vantaggiose è la serigrafia, che assicura un notevole risparmio; non va dimenticato, comunque, che se gli ordini si applicano su quantità notevoli è possibile usufruire di ulteriori sconti.

Qual è l’importanza dei gadget promozionali?

Le magliette meritano di essere annoverate tra i gadget promozionali più efficaci; sarebbe auspicabile puntare su un design semplice, capace di adattarsi al look di tutti coloro che vestiranno le t-shirt, a prescindere dal loro stile. Ogni persona che indossa una maglietta personalizzata con il logo di un’azienda diventa testimonial e ambasciatrice di quel marchio, anche a distanza di tempo e di spazio: il che contribuisce a far diventare il brand più famoso e riconosciuto.

Entra nel sito Stampasi.it per maggiori informazioni