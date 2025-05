Scopri le ultime novità e le sfide delle coppie in gara nel viaggio verso la finale.

Un viaggio indimenticabile verso la finale

Pechino Express è giunto alla sua semifinale, un momento cruciale che segna il passo verso la finale di questa edizione. Le quattro coppie rimaste in gara si preparano a percorrere 305 chilometri, un’avventura che le porterà attraverso paesaggi mozzafiato e culture affascinanti. Partendo dal suggestivo lago di Phewa a Pokhara, i concorrenti si immergeranno in un viaggio ricco di adrenalina e sfide, dove ogni tappa rappresenta un’opportunità per guadagnare vantaggi decisivi.

Le sfide e i malus in arrivo

La competizione si fa sempre più intensa, con i malus che diventano un elemento chiave del gioco. Fabio Caressa, noto telecronista, si unisce ai concorrenti portando con sé la Football Flag, un simbolo che rappresenta il calcio e che introduce una nuova dimensione alla gara. Le coppie dovranno affrontare sfide inaspettate, come perdere tempo prezioso a causa di questo malus, rischiando di compromettere le loro posizioni in classifica. La tensione è palpabile, e ogni errore potrebbe costare caro.

Un mix di cultura e avventura

Il viaggio non è solo una corsa verso la finale, ma anche un’opportunità per esplorare la bellezza del Nepal. I concorrenti si troveranno a passeggiare tra mercati colorati e antichi templi, vivendo un’esperienza che va oltre la semplice competizione. Con solo un euro a disposizione e uno zaino pesante, dovranno dimostrare ingegno e resilienza. La giungla, le strade sterrate e la capitale Kathmandu saranno lo sfondo di questa avventura, dove ogni passo è carico di significato e ogni incontro può cambiare le sorti della gara.