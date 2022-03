La vita sentimentale di Patty Pravo è sempre stata tutt’altro che piatta. Con cinque matrimoni alle spalle, oggi è felice accanto ad un giovane fidanzato. Si tratta del suo assistente personale Simone Folco, che ha solo 30 anni, ovvero 44 anni meno di lei.

Patty Pravo ha un fidanzato di 30 anni

Anche se ama definirsi ancora single, Patty Pravo è fidanzata da qualche tempo con il suo assistente personale Simone Folco. Il ragazzo ha 30 anni, ben 44 anni meno di lei. Di certo, la differenza d’età non è un problema, anzi. Intervistata dal settimanale Chi, la cantante ha ammesso che il suo principe azzurro si prende cura di lei alla perfezione. Ha dichiarato:

“Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa. (…) Per onestà, agli uomini che ho amato ho mostrato sempre il peggio di me, così da evitare brutte fregature”.

E’ per questo che si dichiara single? Impossibile saperlo, anche perché Patty è sempre stata molto misteriosa.

La vita sentimentale di Patty Pravo

Con cinque matrimoni alle spalle e tantissimi amanti famosi e non, la Pravo ha avuto una vita sentimentale molto attiva. Anche adesso che ha 74 anni non si fa mancare nulla e vive la sua quotidianità all’insegna della passione. Forse è proprio per questo che definisce il rapporto con il giovane fidanzato Simone come “un lampo amoroso“.

Patty ha ammesso:

“Su di me hanno detto di tutto: all’inizio pensavano fossi un uomo! Andarono persino da mio padre per averne conferma. Hanno raccontato che ero in miseria mentre io vivevo allo Chateau Marmont di Los Angeles. Con me le sorprese non sono mai finite, nemmeno ora che ho 74 anni”.

La prima volta di Patty Pravo

La sua prima volta, avvenuta a 14 anni, è stata magica:

“A 14 anni nevicava molto e, invece di andare a scuola, provai il sesso in un campo innevato. Piacere carnale e visivo”.

Patty non ha mai avuto figli per scelta, o meglio per una promessa molto importante fatta tanti anni fa a Gordon Angus Faggetter, batterista inglese dei Cyan Three. Ha raccontato: