Chi è Patrizia Griffini? Molti la conoscono perché è l’amica inseparabile di Belen Rodriguez, ma quanti hanno buona memoria la ricorderanno senz’altro come concorrente di una vecchia edizione del Grande Fratello Nip. Cosa sappiamo sul suo conto?

Patrizia Griffini: chi è?

Classe 1965, Patrizia Griffini è nata il 29 gennaio a Verbania, in Piemonte, sotto il segno dell’Acquario. Di professione hairstylist e pr, si è fatta notare dal pubblico grazie alla partecipazione al Grande Fratello 5. All’epoca, non era un personaggio noto, ma attirò subito l’attenzione dei telespettatori per la sua innata energia. Nonostante tutto, non riuscì a vincere il reality, che vide il trionfo di Jonathan Kashanian. Da questo momento in poi, però, Patrizia è entrata a far parte del mondo dello spettacolo.

Non ha mai negato di essersi sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia estetica. Nello specifico, ha ritoccato naso, seno e palpebre.

La vita privata di Patrizia Griffini

Della sua vita privata non si sa molto. All’epoca della sua partecipazione al Grande Fratello Nip 5 aveva confessato di essere pentita di aver portato avanti una convivenza per ben 15 anni. Attualmente non sappiamo se sia fidanzata o meno. La cosa certa è che Patrizia non è mai diventata mamma.

Soprannominata La Pettinose, nomignolo scelto anche per il suo profilo Instagram, sui social mostra per lo più scatti che la ritraggono con gli amici, prima tra tutti Belen Rodriguez.

L’amicizia con Belen Rodriguez

Molti conoscono la Griffini proprio per la sua amicizia con Belen. Le due sono a dir poco inseparabili, tanto che Patrizia è stata la sua testimone di nozze quando ha sposato Stefano De Martino. Non solo, è stata sempre lei a presentare Antonino Spinalbese alla showgirl argentina. “Non è soltanto bella, è una donna dello spettacolo completa: sa cantare, ballare presentare. E’ una donna eccezionale“, ha dichiarato la Pettinosa in merito alla Rodriguez.