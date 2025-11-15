Patricia Nikole torna in Redken come nuova ambasciatrice globale: Ecco cosa aspettarsi!

Quando si parla di arte della colorazione dei capelli, il nome di Patricia Nikole rappresenta innovazione e stile. Conosciuta a livello mondiale come @paintedhair, Nikole ha plasmato il panorama della colorazione moderna grazie alle sue tecniche all’avanguardia e alla sua passione per l’istruzione. Attualmente, in un momento che celebra sia il passato che il futuro, Nikole ha annunciato il suo ritorno in Redken come ambasciatrice globale del marchio.

Un viaggio che si completa

Per Patricia, questo nuovo capitolo non rappresenta solo una nuova posizione, ma un ritorno alle origini. Redken è stata l’azienda che le ha offerto la prima opportunità di condividere il suo talento e di connettersi con altri professionisti. È qui che ha debuttato sul palcoscenico principale, gestendo il suo crescente successo mentre affrontava le sfide della maternità.

Un legame profondo con il marchio

“Sono tornata in Redken perché qui è iniziato il mio viaggio come artista,” afferma Nikole.

“Redken ha plasmato il mio modo di pensare alla colorazione, all’istruzione e al significato di far parte di una comunità professionale. Ritornare a un network di colleghi rispettati e a un marchio che continua a innovare nel settore della cura dei capelli è come tornare a casa.”

Il ruolo di ambasciatrice globale

In qualità di ambasciatrice globale, Patricia entrerà a far parte di un team esclusivo di oltre 20 professionisti che stanno plasmando il futuro della colorazione professionale.

La sua missione comprenderà la conduzione di discussioni su innovazione delle tecniche, previsioni di tendenze e programmi formativi. Inoltre, porterà la sua esperienza pratica e la sua creatività nello sviluppo di nuovi prodotti e nelle campagne promozionali.

Impegno verso la comunità dei professionisti

“Questo rappresenta un onore assoluto, ma soprattutto una responsabilità,” afferma Nikole. “Non si tratta solo di me; è un’opportunità per elevare l’intero settore. Insieme a Redken, il nostro obiettivo è chiaro: favorire la crescita delle carriere e valorizzare i clienti.”

Valori condivisi e visione per il futuro

Il messaggio di crescita e empowerment di Nikole si allinea con la missione di Redken. Mounia Tahiri, General Manager del marchio, evidenzia: “In Redken, riteniamo che arte, istruzione e innovazione debbano procedere di pari passo. Patricia Nikole rappresenta perfettamente questo equilibrio. La sua abilità artistica e il suo approccio innovativo alla colorazione hanno ispirato milioni di persone.”

Dalle sue tecniche distintive di PaintedHair™ al suo ruolo di mentore per giovani coloristi, l’arte di Nikole ha dato vita a un movimento che celebra creatività, connessione e fiducia. Il ritorno di Nikole in Redken rappresenta un traguardo professionale significativo e una celebrazione del legame tra artista e marchio, fondato su valori condivisi e una visione comune per il futuro della bellezza professionale.

“Il ritorno di Nikole ci ricorda ciò che rende Redken speciale,” ha dichiarato Sarah Barr Battle, SVP di Marketing e Digitale. “Quando professionisti talentuosi e appassionati si uniscono con uno scopo comune, la creatività fiorisce, l’istruzione si espande e l’intero settore avanza.”

La nuova era della colorazione è arrivata, promettendo di essere carica di passione e scopo.