Paola Caruso rivela il dolore per la morte della madre Wanda a Verissimo

La recente scomparsa della madre di Paola Caruso, Wanda, ha colpito profondamente la showgirl, che ha trovato il coraggio di raccontare la sua esperienza in un’intervista a Verissimo. La perdita di un genitore rappresenta un momento di grande fragilità e vulnerabilità, e Paola ha aperto il suo cuore per condividere il dolore che sta affrontando.

Un imprevisto straziante

La showgirl ha descritto come la morte di sua madre sia avvenuta in modo inaspettato.

Wanda, già malata di Alzheimer, aveva recentemente subito un intervento per una condizione aggravata da un trombo. Paola racconta che, durante la visita del sabato precedente, sua madre appariva serena e soddisfatta. Tuttavia, la domenica, una telefonata ha cambiato tutto.

Il momento della notizia

Paola ha ricevuto la chiamata che le ha comunicato la morte della madre nel primo pomeriggio. “Ho chiuso il telefono, pensando che fosse uno scherzo”, ha affermato, visibilmente scossa.

Solo successivamente ha realizzato la gravità della situazione. “È come se fossi caduta in un vuoto totale”, ha aggiunto, esprimendo la sua incredulità di fronte all’improvvisa perdita.

Il peso del lutto

Raccontare il dolore alla comunità e al pubblico non è mai facile, ma Paola ha voluto rendere omaggio a sua madre, una donna che ha dedicato la vita alla famiglia. “La vita mi ha portato via tutto”, ha dichiarato, mentre le lacrime le rigavano il viso.

Paola ha sempre considerato Wanda una figura fondamentale nella sua esistenza, e ora si sente persa senza di lei.

Il sostegno del figlio

Un aspetto particolarmente difficile per Paola è stato comunicare la notizia al figlio Michele, di soli sei anni. “Per due giorni non sono riuscita a dirglielo”, ha confessato, riconoscendo che il piccolo ha dimostrato una forza incredibile in questo momento critico. “Lui è molto intelligente e potrebbe aver già intuito”, ha aggiunto, evidenziando il legame speciale tra madre e figlio.

La ricerca di un nuovo equilibrio

Nonostante il dolore, Paola Caruso è determinata a superare questo momento buio e a trovare un nuovo equilibrio per sé e per Michele. “Ho fatto tutto il possibile per mia madre e non ho sensi di colpa”, ha affermato con decisione. La fede le sta dando la forza necessaria per affrontare il futuro, cercando di riempire la sua vita di nuove gioie.

Affrontare le sfide

Oltre alla perdita della madre, Paola ha dovuto affrontare anche altre difficoltà, tra cui la morte del suo amato cavallo Camillo. “Con lui è andato via anche un pezzo di mio padre”, ha sottolineato, evidenziando quanto siano state dure le prove che ha dovuto affrontare. Nonostante tutto, la showgirl si impegna a guardare avanti, con la speranza che il tempo possa lenire le sue ferite.

Paola Caruso ha dimostrato una forza incredibile, condividendo non solo il suo lutto, ma anche la bellezza dei ricordi legati a sua madre. “Era una donna meravigliosa e si è addormentata senza soffrire”, ha detto, cercando conforto in questa magra consolazione. La sua storia è un monito sull’importanza di apprezzare ogni istante con le persone che amiamo.