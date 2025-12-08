Paola Barale svela i segreti su Raz Degan e la sua ricerca di libertà personale

Paola Barale condivide con sincerità e ironia le sue esperienze di vita e le sue relazioni in un'intervista coinvolgente.

Paola Barale, una delle showgirl più note della televisione italiana, ha recentemente partecipato a un’intervista caratterizzata da franchezza e umorismo. La chiacchierata, tenutasi nel videocast MOW Privé by Escort Advisor, ha visto Barale affrontare vari aspetti della sua vita personale e professionale, rivelando lati inediti della sua personalità.

I fatti

L’intervista si è aperta con un tema curioso: i piedi di Paola, divenuti un fenomeno di culto nel corso degli anni.

La showgirl ha ricordato un episodio iconico della sua carriera, quando, durante il programma Cronache Marziane, decise di togliersi una scarpa in diretta. “È stata una brillante idea? Non ne sono sicura, ma da quel momento è cominciato tutto”, ha dichiarato con un sorriso.

Riflessioni su The Traitors Italia

La conversazione si è spostata sul reality show The Traitors Italia, dove Paola ha rivelato di aver creato un forte legame con Giuseppe Giofrè, un altro concorrente del programma.

Su Rocco Tanica, ha mantenuto una posizione diplomatica, affermando: “Ha giocato molto bene, ma…” lasciando intendere che ci fosse di più dietro le quinte.

Una delle parti più attese dell’intervista è stata quella in cui Barale ha parlato delle sue relazioni passate, in particolare della sua storia con l’attore Raz Degan. Con ironia, ha confermato le affermazioni di Degan riguardo al sesso tantrico, aggiungendo: “Non dimenticherò mai i meravigliosi happy ending che abbiamo condiviso…

Chissà, magari ora ha perfezionato la sua tecnica!”

Desiderio e autonomia

Barale ha affrontato anche il tema del desiderio femminile, discutendo l’importanza di riconoscere e rispettare le donne anche dopo i cinquant’anni. A tal proposito, ha menzionato il suo libro dedicato alla menopausa, definendolo come un suo “figlio” e affermando: “A cinquant’anni, una donna è molto attiva e merita rispetto”.

Indipendenza e consapevolezza personale

Durante l’intervista, Paola ha messo in evidenza il suo bisogno di indipendenza, spiegando perché oggi preferisca dormire da sola, eccezion fatta per la sua adorata cagnolina Rosita, che “russa ma a lei è concesso”.

La Barale ha dichiarato: “Ho imparato a stare da sola, e ho vinto”. Questo riflette un percorso di crescita personale e una consapevolezza conquistata nel tempo.

Il messaggio di libertà

La puntata si è conclusa con un messaggio di libertà e autovalorizzazione. Paola Barale ha dimostrato che è possibile affrontare la vita con ironia e sincerità, accettando ogni fase della propria esistenza. Le sue parole sono un invito a tutte le donne a trovare la loro voce e a vivere secondo le proprie regole, senza paura di essere giudicate.