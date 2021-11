Se siete state sempre convinte del contrario, allora vi farà davvero piacere ricredervi: anche le petite, ovvero come vengono definite tutte quelle donne più basse di statura, possono sembrare più alte! Il segreto, che poi tanto segreto non è, sta nell’indossare un semplice capo che con qualche accorgimento andrà a creare tutti quegli effetti ottici che doneranno qualche centimetro in più alla vostra statura.

Stiamo parlando dei pantaloni a vita alta. Ecco quindi qualche consiglio di stile su come indossarli per ingannare la vista e sembrare più alte.

Pantaloni a vita alta per donne basse

Lo diciamo subito, la statura non può essere né un pregio né un difetto, così come per il peso sulla bilancia infatti è semplicemente un numero. Per alcune però la statura è ancora vissuta come un vero e proprio cruccio ed è proprio per queste donne che arriva in soccorso la moda, perché nulla, per questo mondo, è irreparabile! Non vi resta quindi che provare per credere e trovare il pantalone più adatto per voi.

I modelli giusti e come indossarli

Non a tutte le donne basse però, stanno bene gli stessi modelli di pantaloni a vita alta. Molto dipende infatti dalla body shape, ovvero dalla forma della nostra silhouette.

Le donne con un fisico più magro potranno infatti scegliere tra modelli skinny e modelli dalla gamba più ampia, ma dovranno comunque stare attente ai volumi, non creandone troppo sulla parte superiore. Le donne con un fisico più curvy invece, lo potranno valorizzare optando per pantaloni a vita alta a palazzo, oppure dai flared o bootcut, adatti da indossare anche con gli stivali.

I pantaloni a vita alta tendono poi a catalizzare tutta l’attenzione sul punto vita. Un primo trucchetto quindi è quello di creare abbinamenti bilanciati con capi crop o che comunque vadano ad evidenziare proprio questo punto e non nasconderlo. Per ottenere lo stesso effetto, in alternativa ai capi crop, camicette, bluse, t-shirt e anche i maglioncini aderenti, si possono portare dentro ai pantaloni. Attenzione però a sceglierli della misura giusta e non troppo lunghi, altrimenti il rischio sarà quello di creare un rigonfiamento decisamente antiestetico intorno alla zona dei fianchi.

Qualche trucchetto di stile e gli errori da evitare

Per un effetto ottico che allunghi la figura delle donne più basse serve letteralmente stoffa. Meglio evitare quei pantaloni che hanno sì la vita alta, ma che lasciano le caviglie scoperte. Ma non bisogna neanche lasciare che l’orlo dei pantaloni tocchi terra, altrimenti si rischierà di accentuare ciò che invece le donne petite vogliono camuffare. Se stavate pensando ai risvoltini come soluzione, sappiate anche anche in questo caso potrete ottenere l’effetto opposto, perché un risvoltino troppo spesso potrà dare l’idea che il pantalone, troppo lungo sulle più bassine, sia stato risvoltato più volte.

Come fare quindi per trovare la soluzione ideale? Il consiglio più utile è quello di rivolgersi alle mani sapienti di una sarta, che andrà a ricreare sul pantalone, un orlo proporzionato alla vostra altezza.