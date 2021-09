Lo abbiamo visto quando abbiamo parlato dei jeans di tendenza per l’autunno 2021: alcuni dei trend esplosi in epoche ormai passate hanno fatto scuola. Ecco quindi che insieme ai modelli a zampa di elefante e i wide leg, è tornata di moda anche la vita alta.

Non solo per i jeans, ma anche per quanto riguarda i pantaloni. Quali sono i modelli più belli per l’autunno inverno 2021? Scopriamoli insieme.

Pantaloni a vita alta per l’autunno inverno 2021

A differenza del denim, il tessuto dei pantaloni tiene più al riparo dai primi freddi, la vita alta invece valorizza la silhouette senza evidenziare tutti quei punti, tra fianchi e gambe, che consideriamo i più critici e sono anche estremamente versatili, adatti tanto a look da giorno quanto a look per la sera.

Tutti motivi sufficienti per convincervi ad indossarli subito, ma se ancora non dovesse bastare ecco le proposte dei brand low cost per la nuova stagione.

Pantaloni a vita alta per l’autunno inverno 2021: i modelli

I pantaloni a vita alta di Tally Weijl sono tra i più basic, ma è proprio questa caratteristica a renderli intramontabili. Questo modello è leggermente plissettato in vita e taglio a wide leg arriva a coprire la caviglia.

Sono disponibili in beige e color cachi e sono ovviamente a vita alta.

Anche i pantaloni a vita alta di Stradivarius seguono la stessa linea proposta da Tally Weijl, ma hanno il cavallo leggermente più basso. Anche questi sono disponibili nei classici colori neutri perfetti per ogni stagione: nero e beige. Approfittate delle prime settimane dell’autunno per indossare questi due modelli con un crop top dello stesso colore del pantalone per il giorno, aggiungendo una giacchetta o un blazer sulle spalle per la sera. Farete un figurone!

Da Kiabi invece si possono trovare pantaloni a vita alta in grigio e tessuto a quadri. Un modello considerato tra i più classici, bello da indossare con un cardigan in tinta unita oppure anche solo con una camicia o una blusa per spezzare, ma si può completare il look con il blazer abbinato.

Imperdibili anche quelli di Pimkie. Si tratta di un modello estremamente giovanile, a vita alta con pieghe sul davanti come dei pantaloni in tessuto, ma questo è in similpelle di colore nero. Ha la vita elasticizzata, il cavallo basso e la chiusura a zip con bottoncino interno.

Pantaloni a vita alta per l’autunno inverno 2021: i vantaggi di questo modello

I pantaloni a vita alta sono stati un must per la stagione calda e lo sono anche per l’autunno inverno 2021. Il motivo è presto detto: fanno letteralmente miracoli! Il loro taglio infatti crea un immediato effetto pancia piatta e disegna la zona dei fianchi. Sono quindi capi perfetti tanto per i fisici più magri quanto per quelli più in carne.

Averne qualche paio nell’armadio può tornare molto utile in quei giorni in cui non si sa davvero come vestirsi perché si abbinano letteralmente a qualsiasi cosa, anche con le t-shirt e le sneakers, in un perfetto look anni ’90. Proprio come faceva Jennifer Aniston nella celebre sitcom “F.r.i.e.n.d.s.”. Provare per credere!