L’adiposità addominale si può contrastare in molti modi: ecco come avere la pancia piatta con i più famosi trattamenti estetici.

Pancia piatta trattamenti estetici

Uno degli inestetismi più fastidiosi per chi desidera un corpo tonico è l’adipe sulla pancia.

Non solo chi è in sovrappeso si ritrova con del grasso addominale, ma anche l’età è un fattore determinante. Con la menopausa è più frequente che proprio sulla pancia ci sia meno tonicità e aumentino il gonfiore e la ritenzione idrica, anche perché il metabolismo è più lento.

Lo sport e l’alimentazione sono due fattori importantissimi. Una vita sana e movimentata, infatti, permette sicuramente di avere un fisico più tonico e snello.

Ma, a volte, questo non basta. Fortunatamente, mai come negli ultimi anni, la medicina estetica ha fatto passi da gigante. Esistono infatti, ad oggi, alcuni trattamenti non invasivi, che danno un aiuto concreto a chi desidera avere una pancia piatta.

Ecco quindi che esistono la carbossiterapia, la criolipolisi, l’Endosphère Therapy e i trattamenti Endermologie. Non resta altro se non scoprire cosa sono e come funzionano.

Pancia piatta trattamenti estetici: carbossiterapia e criolopolisi

Tra le tecniche più conosciute per combattere il grasso addominale c’è la carbossiterapia. Ma di cosa si tratta? Con carbossiterapia si intende un trattamento che si avvale dell’anidride carbonica per apportare benefici. Vengono infatti effettuate delle iniezioni sottocutanee di questo gas. Perfetta per combattere le adiposità localizzate, agisce sul grasso riattivando il meccanismo cellulare ed è un toccasana anche per il microcircolo. Il trattamento non è invasivo, ma è comunque sconsigliato in gravidanza e per i soggetti con cardiopatie, diabete, anemie importanti con insufficienze respiratorie, cardiache, renali ed epatiche. Altra cosa da tenere in mente, se si decide di procedere con la carbossiterapia, è la presenza di aghi, che servono per immettere l’anidride carbonica nel corpo.

Altro trattamento molto conosciuto per andare contro alle adiposità è la criolipolisi, conosciuta anche come coolsculpting. L’azione per eliminare il grasso è svolta, in questo caso, dal freddo. Ebbene sì, l’adipe, grazie a temperature bassissime viene poi espulso naturalmente dal corpo. Non si tratta di una tecnica invasiva e i risultati sono sorprendenti. Non ci sono effetti indesiderati gravi, solamente arrossamenti e gonfiori localizzati e temporanei.

Pancia piatta trattamenti estetici: Endosphère therapy ed Endermologie

La Endosphère Therapy è un trattamento made in Italy, che, agendo su più livelli, riesce a contrastare inestetismi di viso e corpo. Si tratta di una tecnica non invasiva, che usa la microvibrazione compressiva: con un rullo composto da 55 sfere di silicone, sono generate vibrazioni meccaniche a bassa frequenza per agire sulle diverse aree del corpo. Sono 5 le azioni messe in atto contemporaneamente: vascolare, rimodellante, antalgica, drenante e muscolare.

Infine, la tecnica Endermologie, che stimola meccanicamente la pelle per riattivare il metabolismo delle cellule. Esistono due tecniche LPG: Alliance e Alliance Endermologie. La prima ha un’azione più detossinante, mentre la seconda è indicata per chi ha problemi di grasso viscerale. Con questo trattamento, grazie al massaggio effettuato dalla testina apposita, è possibile ridurre, in poche settimane, di 3-74 centimetri il girovita.