A due anni dallo scandalo Mark Caltagirone Pamela Prati è tornata sulla vicenda affermando di aver pensato di togliersi la vita.

Pamela Prati: i pensieri suicidi

A due anni dallo scandalo del suo fidanzato “fantasma” Mark Caltagirone, Pamela Prati – che non si è mai assunta le responsabilità in merito alla vicenda – ha affermato di aver persino pensato al suicidio.

La showgirl sostiene infatti di esser stata manipolata e tradita da due delle persone a lei più vicine (la manager Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo). L’ex Stella del Bagaglino ha persino affermato che avrebbe provato il suo abito da sposa e organizzato una festa nella sua terrazza per uno dei due bambini (mai esistiti) che avrebbero dovuto essere adottati da lei dal fantomatico promesso sposo.

Pamela Prati: il caso

Pamela Prati ha affermato di aver vissuto uno shock quando ha scoperto di esser stata tradita e di aver sperato in una relazione amorosa con un uomo che, in realtà, non è mai esistito:

“Sono stata manipolata da due persone che conoscevano le mie fragilità. Sono tantissime le persone che finiscono nella mia stessa trappola, e oggi il mio impegno è sensibilizzare l’opionione pubblica intorno a questo genere di truffe. Durante l’organizzazione del matrimonio ho più volte provato l’abito da sposa, era quello dei miei sogni, come l’ho sempre immaginato.

Ho ancora i regali che compravo ai due bambini, una volta ho organizzato sulla mia terrazza una festa di compleanno per il maschietto, che poi ovviamente, con una scusa, non mi hanno più portato, ho video, messaggi, prove, regali. Il mio desiderio più grande è poter far vedere tutto quello che posseggo in modo da dimostrare alle persone quanto macabro sia stato il tutto”.

Pamela Prati al GF Vip

Pamela Prati ha anche dichiarato che le piacerebbe entrare nella casa del GF Vip ma, al momento, sembra che gli autori non abbiano preso in considerazione la sua proposta. “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa“, ha affermato.