Su Disney + sono già usciti i primi tre episodi (su 8 in totale) della mini serie “Pam e Tommy” che ripercorre le vicende attorno allo scandalo avvenuto a fine anni ’90 che ha visto coinvolti gli allora neo sposini Pamela Anderson, ex stella di “Baywatch” e Tommy Lee, cantante e batterista dei Mötley Crüe, interpretati da Lily James e Sebastian Stan.

Come ben potete immaginare non si tratta di un racconto di finzione. Ciò che viene descritto è un avvenimento tanto triste quanto reale. Ecco allora cosa si nasconde dietro la storia raccontata nella serie tv.

Pam e Tommy, la storia vera dello scandalo dietro la mini serie

Sta facendo molto discutere la mini serie “Pam e Tommy”, che non racconta solo la storia d’amore di una delle coppie più rock’n’roll degli anni ’90 ma anche lo scandalo che li ha travolti.

Per chi ancora non lo sapesse infatti, Pamela Anderson e Tommy Lee sono state le prime vittime conosciute della diffusione illecita di sex tape online.

Una violazione della privacy dalle conseguenze molto serie che oggi è conosciuto con il nome di “revenge porn”. Il filmato trovato e diffuso da Rand Gauthier non ritraeva solo la coppia nei momenti di intimità, ma anche momenti di vita quotidiana e si potevano vedere anche gli attimi in cui Lee era sotto l’effetto dell’ecstasy.

Chi è Rand Gauthier

Rand Gauthier è la mente dietro alla diffusione dei filmati di Pamela Anderson e Tommy Lee e ai tempi aveva lavorato per la coppia. Stando alle sue parole Pam e Tommy lo avrebbero licenziato ingiustamente rifiutandosi anche di pagargli i 20.000 dollari che sempre secondo lui gli spettavano.

Per vendetta Gaithier avrebbe tentato di impadronirsi della loro cassaforte, salvo poi imattersi nei sex tape diventati tristemente famosi. Ad oggi sembrerebbe che Rand risieda in California dove lavora come elettricista. Sembra anche che stia scrivendo un libro che come tematiche ha i simboli religiosi e la magia.

Il filmato diffuso in rete: il preludio degli effetti dei social media

Come dicevamo, il filmato diffuso in rete è partito da Rand Gauthier che imbattutosi nel girato, aveva pensato bene di metterlo in rete per trarne profitto. Un’azione che non solo danneggiò profondamente la vita di coppia di Anderson e Lee (Pamela per via dello stress provocato dall’evento ha perso il bambino che portava in grembo) ma non portò poi chissà quanta fortuna neanche al malfattore, poiché si diffusero ben presto copie bootleg del filmato che lo stesso non poteva fermare, trattandosi appunto di merce rubata.

Questo avvenimento si potrebbe definire come una sorta di preludio di ciò che poi sono diventati i social media: una macchina sempre in funzione di cui si servono tantissimi utenti per alimentare la propria curiosità morbosa.