Vediamo insieme, all’interno i questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 9 al 15 ottobre 2023 per tutti i segni zodiacali.

L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 ottobre 2023

Questa settimana Venere entrerà in Vergine mentre Marte in quello dello Scorpione. Tante le novità per tutti i segni zodiacali. Vediamo adesso insieme nel dettaglio l’oroscopo della settimana dal 9 al 15 ottobre 2023 per tutti i segni zodiacali.

L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 ottobre 2023: tutti i segni zodiacali

Vediamo insieme nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 9 al 15 ottobre 2023, segno per segno:

Ariete : ottime notizie in arrivo, a partire da giovedì Marte non sarà più in opposizione e potrete finalmente recuperare tutte le energie. Molto bene dal punto di vista lavorativo, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Luna fortunata lunedì e martedì.

: ottime notizie in arrivo, a partire da giovedì Marte non sarà più in opposizione e potrete finalmente recuperare tutte le energie. Molto bene dal punto di vista lavorativo, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Luna fortunata lunedì e martedì. Toro : Marte in opposizione vi renderà parecchio stressati, le energie saranno in calo, perciò cercate di affrontare ogni cosa con calma e pazienza. La bella notizia è però che Venere tornerà dalla vostra parte facendovi vivere momenti indimenticabili con il partner.

: Marte in opposizione vi renderà parecchio stressati, le energie saranno in calo, perciò cercate di affrontare ogni cosa con calma e pazienza. La bella notizia è però che Venere tornerà dalla vostra parte facendovi vivere momenti indimenticabili con il partner. Gemelli: in arrivo una settimana non semplicissima, soprattutto in ambito sentimentale. Venere infatti sarà in opposizione e potrebbe portare alcune incomprensioni con il partner. Anche su lavoro potrebbero esserci dei battibecchi, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì.

in arrivo una settimana non semplicissima, soprattutto in ambito sentimentale. Venere infatti sarà in opposizione e potrebbe portare alcune incomprensioni con il partner. Anche su lavoro potrebbero esserci dei battibecchi, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì. Cancro : tante belle notizie in arrivo, Marte non sarà più in opposizione, sarete pieni di energia e voglia di fare. Inoltre Venere entrerà nel vostro segno per dar via a un periodo super fortunato in amore, sia per chi è in coppia, sia per chi è single, poteste infatti incontrare qualcuno di molto speciale.

: tante belle notizie in arrivo, Marte non sarà più in opposizione, sarete pieni di energia e voglia di fare. Inoltre Venere entrerà nel vostro segno per dar via a un periodo super fortunato in amore, sia per chi è in coppia, sia per chi è single, poteste infatti incontrare qualcuno di molto speciale. Leone : dopo tanti mesi Venere non sarà più nel vostro segno ma state tranquilli, non inciderà più di tanto nelle vostre relazioni, che proseguiranno a gonfie vele. Da giovedì però Marte sarà in opposizione e potrebbe rendervi più nervosi del solito.

: dopo tanti mesi Venere non sarà più nel vostro segno ma state tranquilli, non inciderà più di tanto nelle vostre relazioni, che proseguiranno a gonfie vele. Da giovedì però Marte sarà in opposizione e potrebbe rendervi più nervosi del solito. Vergine: sia Marte che Venere saranno dalla vostra parte, quindi non solo sarete pieni di energia e voglia di fare, ma vivrete anche momenti indimenticabili e ricchi di passione con il partner. Per i single potreste fare un incontro che vi cambierà la vita.

sia Marte che Venere saranno dalla vostra parte, quindi non solo sarete pieni di energia e voglia di fare, ma vivrete anche momenti indimenticabili e ricchi di passione con il partner. Per i single potreste fare un incontro che vi cambierà la vita. Bilancia : settimana super in arrivo! Grazie a Marte sarete pieni di energia, venerdì e sabato la Luna sarà in congiunzione portandovi tanta fortuna, mentre Mercurio porterà notizie davvero positive in ambito lavorativo. Potrebbe infatti esserci una promozione in vista.

: settimana super in arrivo! Grazie a Marte sarete pieni di energia, venerdì e sabato la Luna sarà in congiunzione portandovi tanta fortuna, mentre Mercurio porterà notizie davvero positive in ambito lavorativo. Potrebbe infatti esserci una promozione in vista. Scorpione : dopo un periodo piuttosto complicato, soprattutto in ambito sentimentale, ecco che Venere torna dalla vostra parte regalandovi momenti all’insegna dell’amore e della passione. Anche su lavoro ottime notizie in arrivo, un progetto che tenete chiuso nel cassetto potrebbe finalmente realizzarsi.

: dopo un periodo piuttosto complicato, soprattutto in ambito sentimentale, ecco che Venere torna dalla vostra parte regalandovi momenti all’insegna dell’amore e della passione. Anche su lavoro ottime notizie in arrivo, un progetto che tenete chiuso nel cassetto potrebbe finalmente realizzarsi. Sagittario : settimana così e così, Venere infatti non sarà più dalla vostra parte, potrebbero infatti esserci discussioni con il partner, soprattutto legate alla gelosia. Anche sul lavoro potrebbero esserci degli imprevisti che però riuscirete a risolvere. Luna fortunata venerdì e sabato.

: settimana così e così, Venere infatti non sarà più dalla vostra parte, potrebbero infatti esserci discussioni con il partner, soprattutto legate alla gelosia. Anche sul lavoro potrebbero esserci degli imprevisti che però riuscirete a risolvere. Luna fortunata venerdì e sabato. Capricorno: Venere, dopo tanti mesi, torna favorevole regalandovi tanta passione e tanti momenti magici da vivere con il partner. Per i single incontri fortunati all’orizzonte. Grazie a Marte recupererete le energie perdute nell’ultimo periodo. Anche dal punto di vista lavorativo tutto procederà nel migliore dei modi.

Venere, dopo tanti mesi, torna favorevole regalandovi tanta passione e tanti momenti magici da vivere con il partner. Per i single incontri fortunati all’orizzonte. Grazie a Marte recupererete le energie perdute nell’ultimo periodo. Anche dal punto di vista lavorativo tutto procederà nel migliore dei modi. Acquario: sia per chi è in coppia, sia per chi è single, sarà una settimana fantastica, Venere tornerà finalmente dalla vostra parte, regalandovi momenti unici e incontri stimolanti. Occhio solo alle giornate di lunedì e mercoledì per via della Luna in opposizione.

sia per chi è in coppia, sia per chi è single, sarà una settimana fantastica, Venere tornerà finalmente dalla vostra parte, regalandovi momenti unici e incontri stimolanti. Occhio solo alle giornate di lunedì e mercoledì per via della Luna in opposizione. Pesci: periodo non semplice dal punto di vista sentimentale, Venere entrerà in opposizione portando discussioni e litigi con il partner. La Luna in opposizione, mercoledì e giovedì, vi renderà anche molto nervosi. Marte però tornerà dalla vostra parte a partire da metà settimana, regalandovi qualche energia in più.

