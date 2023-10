Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2023 per tutti i segni zodiacali.

L’oroscopo della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2023

Questa settimana Mercurio nel segno dello Scorpione porterà delle belle sorprese per tutti i segni d’Acqua, ma non solamente per loro. Questa settimana ci sarà anche una splendida Luna in Cancro. Ma vediamo adesso nel dettaglio le previsioni per la settimana dal 30 ottobre al 5 novembre, segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2023: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni per tutti i segni zodiacali per la settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2023:

Ariete: grazie a una Luna favorevole potrete vivere una settimana serena sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro potrebbero anche realizzarsi dei progetti a cui tenete particolarmente.

grazie a una Luna favorevole potrete vivere una settimana serena sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro potrebbero anche realizzarsi dei progetti a cui tenete particolarmente. Toro: Marte e Mercurio continuano a essere in opposizione portando stanchezza e stress. Non temete, questo periodo passerà e vi toglierete tante soddisfazioni. Venere però è dalla vostra parte e vi regalerà tanto romanticismo.

Marte e Mercurio continuano a essere in opposizione portando stanchezza e stress. Non temete, questo periodo passerà e vi toglierete tante soddisfazioni. Venere però è dalla vostra parte e vi regalerà tanto romanticismo. Gemelli: martedì e mercoledì saranno due giornate super fortunate grazie alla Luna favorevole, cercate di approfittarne al massimo! Venere nel segno “nemico” della Vergine potrebbe portare a litigi e incomprensioni con il partner, cercate di non essere troppo impulsivi.

martedì e mercoledì saranno due giornate super fortunate grazie alla Luna favorevole, cercate di approfittarne al massimo! Venere nel segno “nemico” della Vergine potrebbe portare a litigi e incomprensioni con il partner, cercate di non essere troppo impulsivi. Cancro: cari amici del Cancro si prospetta una settimana davvero favolosa! Mercurio, Marte e il Sole vi daranno una marcia in più sul lavoro, mentre Venere vi regalerà momenti magici da vivere con il partner e, se siete single, potreste fare incontri speciali.

cari amici del Cancro si prospetta una settimana davvero favolosa! Mercurio, Marte e il Sole vi daranno una marcia in più sul lavoro, mentre Venere vi regalerà momenti magici da vivere con il partner e, se siete single, potreste fare incontri speciali. Leone : questa settimana sentirete un forte bisogno di affetto, cercate quindi di passare più tempo possibile con la famiglia e gli amici più cari. Marte e Giove in posizione sfavorevole potrebbero portare a qualche problema in ambito lavorativo.

: questa settimana sentirete un forte bisogno di affetto, cercate quindi di passare più tempo possibile con la famiglia e gli amici più cari. Marte e Giove in posizione sfavorevole potrebbero portare a qualche problema in ambito lavorativo. Vergine: con Venere dalla vostra parte le cose in amore non potrebbero andare meglio! Anzi, potrebbe essere arrivato il momento di fare il grande passo. Occhio solo alle giornate di martedì e mercoledì quando la Luna sarà sfavorevole.

con Venere dalla vostra parte le cose in amore non potrebbero andare meglio! Anzi, potrebbe essere arrivato il momento di fare il grande passo. Occhio solo alle giornate di martedì e mercoledì quando la Luna sarà sfavorevole. Bilancia : si prospetta un’ottima settimana, sul lavoro tutto procederà a gonfie vele, potreste anche avere una promozione. In ambito affettivo ottime notizie per i single, potreste incontrare una persona capace dopo tanto tempo di farvi battere forte il cuore.

: si prospetta un’ottima settimana, sul lavoro tutto procederà a gonfie vele, potreste anche avere una promozione. In ambito affettivo ottime notizie per i single, potreste incontrare una persona capace dopo tanto tempo di farvi battere forte il cuore. Scorpione: anche se la settimana inizierà con tanto nervosismo per colpa della Luna in opposizione, il resto della settimana sarà davvero ottimo, soprattutto in ambito lavorativo. Finalmente potrete realizzare un progetto che da troppo tempo tenete chiuso nel cassetto.

anche se la settimana inizierà con tanto nervosismo per colpa della Luna in opposizione, il resto della settimana sarà davvero ottimo, soprattutto in ambito lavorativo. Finalmente potrete realizzare un progetto che da troppo tempo tenete chiuso nel cassetto. Sagittario: per colpa della Luna in opposizione le giornate di martedì e mercoledì saranno all’insegna del nervosismo. In amore, inoltre, avrete Venere anch’essa in opposizione e potrebbero esserci diverse discussioni con il partner.

per colpa della Luna in opposizione le giornate di martedì e mercoledì saranno all’insegna del nervosismo. In amore, inoltre, avrete Venere anch’essa in opposizione e potrebbero esserci diverse discussioni con il partner. Capricorno: una splendida settimana per tutti voi del Capricorno, Venere vi regalerà forti emozioni in ambito sentimentale, ma anche sul lavoro non mancheranno le soddisfazioni!

una splendida settimana per tutti voi del Capricorno, Venere vi regalerà forti emozioni in ambito sentimentale, ma anche sul lavoro non mancheranno le soddisfazioni! Acquario : settimana piuttosto difficile per via dell’opposizione di Mercurio, Marte e Giove, che porteranno nervosismo e problemi sul lavoro. Anche in amore le cose non andranno troppo bene, cercate di tenere a freno la gelosia.

: settimana piuttosto difficile per via dell’opposizione di Mercurio, Marte e Giove, che porteranno nervosismo e problemi sul lavoro. Anche in amore le cose non andranno troppo bene, cercate di tenere a freno la gelosia. Pesci: Venere in opposizione porterà dei problemi all’interno della coppia, cercate di non prendervela per ogni cosa. Mercurio e Giove saranno però dalla vostra parte e porteranno belle notizie in ambito lavorativo.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Oroscopo del sushi: una varietà per ogni segno zodiacale

Oroscopo occidentale e Oroscopo cinese a confronto: le differenze