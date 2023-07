L’oroscopo della settimana dal 17 al 23 luglio 2023: tutti i segni zodiacali

Cosa riservano le stelle per la settimana dal 17 al 23 luglio 2023? Scopriamolo insieme.

Questa settimana Venere e Mercurio saranno nel segno del Leone e porteranno tanta fortuna per tutti i segni di Fuoco. Marte invece sarà nel segno della Vergine e renderà tutti un pò più calcolatori. Vediamo ora insieme nel dettaglio cosa riservano le stelle per la settimana dal 17 al 23 luglio 2023, segno per segno.

