In ambito professionale, questo mese segna l’inizio di un periodo di rinnovamento. Mercurio vi regalerà una buona dose di inventiva e creatività, aiutandovi a cogliere le occasioni che si presenteranno. Se siete alla ricerca di un nuovo lavoro, le offerte potrebbero inizialmente sembrare poco interessanti, ma non sottovalutate il loro potenziale di crescita. Prendetevi il tempo necessario per riflettere prima di prendere decisioni importanti e non temete i cambiamenti.