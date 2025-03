Un pranzo speciale per festeggiare la diva del cinema italiano circondata dai suoi affetti più cari.

Un compleanno da ricordare

Il 70° compleanno di Ornella Muti è stato un evento speciale, celebrato con i suoi affetti più cari. La diva del cinema italiano ha riunito i figli e i nipoti per un pranzo indimenticabile, dimostrando ancora una volta quanto sia importante la famiglia nella sua vita. La primogenita Naike Rivelli, 50 anni, ha immortalato ogni momento, condividendo le immagini sui social, mentre il futuro marito di Naike, Roberto, ha curato le riprese, rendendo il tutto ancora più speciale.

Un’atmosfera magica

Il tavolo era affollato di volti sorridenti: Akash, il figlio 28enne di Naike, insieme ai fratelli Carolina e Andrea Fachinetti, e i loro bambini, hanno reso l’atmosfera ancora più festosa. Tra brindisi e risate, il pranzo si è trasformato in una celebrazione dell’amore e della gioia di stare insieme. La torta, realizzata dal maestro Stefano Laghi, ha aggiunto un tocco di dolcezza al momento, con una semplice candelina che rappresentava i 70 anni di Ornella.

Un matrimonio intimo in arrivo

Naike ha anche condiviso dettagli sul suo prossimo matrimonio, previsto per maggio. La cerimonia si svolgerà in un contesto intimo e privato, immersa nella natura piemontese. Con un tocco di umorismo, ha dichiarato che l’invito è riservato solo alle famiglie coinvolte, escludendo amici e conoscenti per mantenere l’evento semplice e senza stress. “Non vogliamo ostentare nulla, vogliamo solo goderci il momento”, ha affermato Naike, sottolineando l’importanza di una celebrazione che rifletta la loro personalità e il loro amore.