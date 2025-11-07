Oriana Sabatini: La Sua Esperienza di Gravidanza e Aborto Spontaneo

Oriana Sabatini condivide il suo percorso di maternità in un'intervista toccante, affrontando anche l'esperienza di un aborto spontaneo. La sua storia personale offre spunti di riflessione e sensibilizzazione su temi importanti legati alla gravidanza e alla salute femminile.

Recentemente, Oriana Sabatini, nota influencer e moglie del calciatore Paulo Dybala, ha aperto il suo cuore in un’intervista toccante. Durante la trasmissione Olga, ha affrontato un argomento molto delicato: la sua esperienza di gravidanza e un aborto spontaneo che ha segnato profondamente la sua vita. La coppia, attesa da un momento di grande gioia con l’arrivo della loro prima figlia, ha dovuto affrontare anche momenti di dolore e fragilità.

La rivelazione del passato

Oriana ha condiviso con il pubblico che la sua prima gravidanza, avvenuta all’inizio del 2025, non è andata a termine. Questo periodo è stato caratterizzato da un profondo senso di perdita e tristezza, ma anche dalla forza di voler ripartire. “Sono stata incinta due volte, ma la prima gravidanza purtroppo non è arrivata a termine”, ha dichiarato. Con queste parole, ha messo in luce le sfide emotive e fisiche che ha dovuto affrontare.

Le emozioni della gravidanza

Oriana, attualmente in attesa della sua bambina, ha condiviso come la gioia non sempre sia accompagnata da serenità. Ha affermato: “So che dovrei essere felice, ma ci sono giorni in cui mi sento malissimo. È difficile affrontare questi sentimenti, e mi sento in colpa per esprimerli”. Questa vulnerabilità rende la sua storia ancora più umana e vicina a molte donne che vivono esperienze simili.

Affrontare i pettegolezzi

Oriana ha voluto chiarire la sua posizione riguardo alle voci di presunti tradimenti che circolano su Paulo Dybala. Con fermezza, ha dichiarato: “Leggo tutto, ma sono infastidita dalle notizie prive di fondamento. Se fosse vero, perché non mostrano prove?”. La sua affermazione evidenzia la volontà di proteggere la propria famiglia e di mantenere un equilibrio in un ambiente spesso invaso da indiscrezioni.

La forza della coppia

In un momento delicato, Oriana ha ribadito la fiducia nel marito, dichiarando: “Siamo una coppia solida e queste voci non influenzano la nostra relazione.” Il suo intento di proteggere la vita privata e quella della futura figlia è evidente.

Oriana invita tutti a riflettere sul potere delle parole e sull’importanza di una maggiore responsabilità nella diffusione delle informazioni.

Oriana ha concluso il suo intervento esprimendo un desiderio di pace e rispetto: “Sarebbe fantastico se le persone evitassero di parlare di cose di cui non conoscono la verità. Odio le persone malvagie, e se proprio devi essere cattivo, fallo con gusto.” Questo messaggio di speranza e resilienza rappresenta il suo approccio alla vita e alla maternità.