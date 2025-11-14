Opportunità di Studio e Tirocinio Internazionali per Studenti della Sapienza

Scopri le innumerevoli opportunità di studio e tirocinio all'estero offerte da Sapienza, ideali per arricchire il tuo percorso formativo e ampliare le tue prospettive professionali. Approfitta di questa chance unica per migliorare le tue competenze e vivere un'esperienza internazionale indimenticabile.

La Sapienza Università di Roma si impegna a fornire ai propri studenti una vasta gamma di opportunità per esperienze internazionali, che spaziano dallo studio alla ricerca e ai tirocini. Questi programmi non solo ampliano le prospettive accademiche, ma contribuiscono anche a formare una visione globale, fondamentale nel mondo contemporaneo.

Programmi di mobilità in Europa

Uno dei principali programmi offerti è l’Erasmus+, il quale sostiene la cooperazione tra istituzioni accademiche in tutta Europa.

Questo programma consente agli studenti di partecipare a corsi e sostenere esami in università partner, garantendo il riconoscimento accademico dei crediti ottenuti. La mobilità Erasmus+ è aperta a tutte le discipline e livelli di studio, inclusi i dottorati.

Opportunità di tirocinio

La mobilità per tirocini attraverso il progetto Erasmus+ consente di svolgere esperienze lavorative presso aziende e centri di ricerca in vari paesi europei. Questa iniziativa è fondamentale per acquisire competenze pratiche e consolidate, riconosciute come parte del percorso formativo.

È possibile accedere a questi tirocini anche post-laurea, purché la selezione avvenga prima della conclusione degli studi.

Collaborazioni internazionali: Alleanza CIVIS

La Sapienza è parte dell’Alleanza CIVIS, un’iniziativa che unisce diverse università europee con l’obiettivo di promuovere un’educazione di alta qualità e un ambiente di apprendimento multilingue. Quest’alleanza offre programmi di studio condivisi, permettendo agli studenti di approfittare di una rete di istituti di istruzione superiore che si estende in tutta Europa, facilitando ulteriormente la mobilità.

Formazione innovativa

In questo contesto, la formazione si basa su metodi innovativi e attività didattiche, che vanno oltre la tradizionale mobilità Erasmus, includendo anche opportunità di mobilità virtuale e a distanza, rendendo l’apprendimento accessibile in vari formati.

Opportunità di studio al di fuori dell’Europa

Per gli studenti desiderosi di esplorare il mondo oltre i confini europei, Sapienza offre il Programma Overseas. Grazie a finanziamenti del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), gli studenti possono frequentare corsi o condurre ricerche in oltre 200 istituzioni non europee con cui l’università ha attivi accordi bilaterali.

Questo programma prevede un sostegno economico mensile che facilita la permanenza all’estero.

Dettagli sul contributo economico

Il contributo si compone di 700 euro netti al mese per i primi cinque mesi e 500 euro per i successivi, con un periodo minimo di soggiorno di 90 giorni. È importante notare che il supporto può essere richiesto solo una volta per ogni ciclo di studio.

Programma Erasmus+ KA171: mobilità internazionale

Il programma Erasmus+ KA171 offre ulteriori possibilità per studenti e docenti di partecipare a programmi di studio o ricerca in paesi non europei. Questo programma include borse di studio e copertura delle spese di viaggio, garantendo anche il riconoscimento delle attività svolte all’estero al ritorno. La durata della mobilità può variare da 3 a 6 mesi, con possibilità di proroga fino a 12 mesi.

Focus sulla ricerca per dottorandi

Le borse ICM sono disponibili anche per i dottorandi, consentendo loro di condurre ricerche in contesti internazionali. Le spese di viaggio sono calcolate in base alla distanza tra le università di origine e destinazione, facilitando la pianificazione delle esperienze all’estero.

Infine, per coloro che desiderano completare il proprio percorso di studi con una tesi all’estero, sono disponibili borse di studio specifiche. Queste borse sono riservate agli studenti che desiderano svolgere parte della loro ricerca presso istituzioni internazionali di prestigio. Con un valore di 2.821 euro, queste opportunità sono un valido incentivo per ampliare le esperienze accademiche.