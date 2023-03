Oppenheimer è il film più lungo di Christopher Nolan: quanto dura?

Mancano ancora alcuni mesi all’uscita di Oppenheimer, il nuovo capolavoro cinematografico di Christopher Nolan, prontissimo a stupire tutti i fan. In tempi recenti è trapelata la voce sulla durata della pellicola e, voci a parti, pare che Matt Damon abbia di fatto confermato i rumors.

Oppenheimer: quanto dura il nuovo film di Christopher Nolan?

Che i film del grande Christopher Nolan non siano conosciuti per la loro brevità ormai è un dato abbastanza assodato. Con l’uscita di Oppenheimer, il regista ha voluto proprio “esagerare” in termini di durata. Dopo tanti interrogativi, dubbi e ipotesi sulla durata effettiva del nuovo film, è stato Matt Damon a confermarne la lunghezza. L’attore, infatti, si trovava sul red carpet di Air (nuovo film di Ben Affleck) e si è trovato a rispondere ad alcune domande riguardo proprio al film di Nolan. A quanto pare – ed è ormai certo – Oppenheimer sarà il film più lungo del regista: la durata? Quasi tre ore. L’attore ha poi aggiunto che nonostante l’elevata lunghezza, il film è talmente scorrevole e talmente coinvolgente che il tempo passa molto velocemente. L’attesa si fa sempre più sentire.

Quando esce al cinema Oppenheimer?

La durata del film di Christopher Nolan non sarà un problema per i fan del regista. Le tre ore di Oppenheimer non spaventano gli affezionati ma, al contrario, li rendono emozionanti all’idea di vivere una nuova avventura ricca di colpi di scena e coinvolgimento allo stato puro. L’attesa è ancora un po’ lunga, ma non così tanto come si pensa. Oppenheimer uscirà al cinema negli Stati Uniti il prossimo 21 luglio 2023, mentre l’Italia dovrà aspettare il 23 agosto 2023 per potersi recare al cinema e godersi il grande spettacolo.

Di che cosa parla Oppenheimer? La trama del film in breve

Ci vuole un bel po’ di tempo per raccontare la storia di Oppenheimer, in effetti. Per coloro che ancora non ne sono al corrente, l’ultimo film di Christopher Nolan racconta la straordinaria storia di vita di J. Robert Oppenheimer (interpretato dal grande e unico Cillian Murphy), lo scienziato che ha avuto un ruolo particolarmente significativo nello sviluppo di una delle armi più potenti e letali della storia: la bomba atomica. Il thriller storico di Christopher Nolan porta il pubblico all’interno di una storia avvincente e a tratti tragicamente emozionante: un uomo dall’intelligenza indescrivibile, colui che ha messo mano a una delle creazioni più terrificanti e letali del mondo.

Il cast di Oppenheimer

A interpretare il grande scienziato ci sarà Cillian Murphy e dire che le aspettative sono già altissime è riduttivo. Accanto a lui la grande attrice Emily Blunt, nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “Kitty” Oppenheimer. Nel film compariranno anche Matt Damon, chiamato sul set a interpretare il generale Leslie Groves Jr., direttore del progetto Manhattan, e anche Robert Downey Jr., che interpreterà Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica.

Tra gli altri volti del cast, stellare senza dubbio, è bene citare: Florence Pugh, Benny Safdie, Michael Angarano, Josh Hartnett, Rami Malek, Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich e Matthew Modine.